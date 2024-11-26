我是廣告 請繼續往下閱讀

▲古林睿煬加盟日本火腿，展開全新旅日生涯。（圖／記者李政龍攝）

▲統一獅隊王牌古林睿煬加盟日職火腿隊，展開旅外生涯。（圖／記者李政龍攝）

▲古林睿煬加盟日職北海道火腿鬥士隊，球團特別準備驚喜影片，包含球隊監督新庄剛志、美職球星達比修有，還有強投伊藤大海都現身祝福。（圖／統一獅提供）

古林睿煬加盟火腿隊合約曝光！統一7-ELEVEn 獅王牌先發投手「金孫」古林睿煬，下賽季將轉戰日職的北海道日本火腿鬥士隊，今（26）日出席加盟記者會，雙方簽下3年複數合約，且外加第4年的雙方選擇權。古林睿煬在今年11月1日符合年資、取得旅外資格後，正式提出申請旅外入札制度，最終由火腿隊搶下入札制度議約權。據了解，過去在獅隊的薪水，古林睿煬由於2022年賽季繳出好表現，加薪10萬後，月薪來到33萬，以年薪計算為396萬，如今平均年薪上升到近1830萬元，隨著旅日後，身價也翻倍成長。