古林睿煬加盟火腿隊合約曝光！統一7-ELEVEn 獅王牌先發投手「金孫」古林睿煬，下賽季將轉戰日職的北海道日本火腿鬥士隊，今（26）日出席加盟記者會，雙方簽下3年複數合約，且外加第4年的雙方選擇權。雖然火腿球團在記者會上並未公布合約，但據悉，3年合約總價值來到170萬美元（約合新台幣5,460萬元），且專為古林的狀況設定多元化的激勵獎金，相比過往獅隊的月薪33萬元，有翻倍以上的漲幅。
3年總價5500萬 平均年薪約1830萬
古林睿煬在今年11月1日符合年資、取得旅外資格後，正式提出申請旅外入札制度，最終由火腿隊搶下入札制度議約權。根據日媒報導指出，雙方簽下3+1的合約，包含前3年的複數年合約，而第4年則是會談雙向合約。
據了解，古林睿煬和火腿簽下的3年合約，總價值來到170萬美元（約合新台幣5,460萬元），平均年薪約57萬美元（約合新台幣1830萬元），並且外加多元化的激勵獎金，未列在合約總價值中。此外，由於古林睿煬是透過入札制度，火腿隊還需要付給獅隊約100萬美元（約合新台幣3,200萬元）的入札金。
過去在獅隊的薪水，古林睿煬由於2022年賽季繳出好表現，加薪10萬後，月薪來到33萬，以年薪計算為396萬，如今平均年薪上升到近1830萬元，隨著旅日後，身價也翻倍成長。
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古林睿煬在今年11月1日符合年資、取得旅外資格後，正式提出申請旅外入札制度，最終由火腿隊搶下入札制度議約權。根據日媒報導指出，雙方簽下3+1的合約，包含前3年的複數年合約，而第4年則是會談雙向合約。
據了解，古林睿煬和火腿簽下的3年合約，總價值來到170萬美元（約合新台幣5,460萬元），平均年薪約57萬美元（約合新台幣1830萬元），並且外加多元化的激勵獎金，未列在合約總價值中。此外，由於古林睿煬是透過入札制度，火腿隊還需要付給獅隊約100萬美元（約合新台幣3,200萬元）的入札金。
過去在獅隊的薪水，古林睿煬由於2022年賽季繳出好表現，加薪10萬後，月薪來到33萬，以年薪計算為396萬，如今平均年薪上升到近1830萬元，隨著旅日後，身價也翻倍成長。