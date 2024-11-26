我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▲「2024世界12強棒球賽台灣英雄見面會」，共有12名球員出席，並回憶光榮時刻。（圖／資料照，記者李政龍攝）

棒球主播徐展元在當年經典賽時，一句「真的好想贏韓國！」成為棒壇傳世經典，如今中華隊和韓國已經是能夠同等較量的存在，「真的可以贏韓國了」，這一屆世界12強賽更是一舉擊敗日、韓奪冠。今（26）日在新北耶誕城的活動上，擔任主持人的徐展元也被「棒球情人」高國輝虧說：「你不用再哭說我們想要贏韓國了」。新北市將盛大舉辦「世界12強棒球賽－臺灣英雄見面會」，中華隊打擊教練高國輝、王牌投手林昱珉、為12強而生的男人張奕、拆彈專家莊昕諺、江國豪、戴培峰、潘傑楷等7人，在新北歡樂耶誕城與球迷見面。這一次12強賽，中華隊連續擊敗韓國和日本，拿下在三大賽的首座冠軍，回首2013年世界棒球經典賽時，擔任賽事主播的徐展元一句：「好想贏韓國」，讓觀眾記憶猶深，如今中華隊在國際賽常常贏韓國，已經是能和對方並駕齊驅的存在。今天在新北歡樂耶誕城的活動上，高國輝虧徐展元說：「你不用再哭說：我們想要贏韓國」，讓現場球迷樂翻天。這一屆球隊一號投手林昱珉，也是擊敗韓國的大功臣，而在當年他才10歲，讓人感受到光陰似箭。林昱珉表示，自己透過影片聽過徐展元說過這句話，直言有機會可以參加這屆12強非常開心，「因為我在美國，很少有機會代表台灣出賽。當知道要對上韓國時，有點緊張，但也非常開心、激動。打敗日本奪冠，其實當下沒有反應過來，到了冠軍賽就是拚，不敢奢望奪世界冠軍，當時每個選手都希望不留遺憾，直到朱哥雙殺時我都還沒反應過來，直到捧起獎盃才意識到。」