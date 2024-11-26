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2024世界棒球12強賽金牌戰，中華隊以4比0擊敗日本，拿下冠軍，寫下中華隊史上最佳紀錄，創造台灣棒球新頁。在球迷們引頸期盼下，悠遊卡公司今（26）日宣布，獨家發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」，《NOWnews今日新聞》整理預購時間、購買平台等資訊，帶您一次了解！🔵 預購時間自11月29日上午11:00起至12月3日23時59分止，共計5天，限時不限量。🔵 預購平台全家行動購、博客來品牌旗艦館、PChome24h購物3平台同步開放。🔵 售價每張售價120元；悠遊卡公司表示，會將售卡所得全數捐贈予推廣原鄉棒球運動，盼提供原鄉孩童良好的打球環境，培養更多優秀的球員。🔵 悠遊卡上有誰？由12強中華隊隊長陳傑憲領軍，冠軍戰扛下第四棒的林安可、王牌投手林昱珉、展現拚戰到最後一刻精神的林家正與潘傑楷等28位強棒球員皆收錄其中。