我是廣告 請繼續往下閱讀

▲提供長期臥床照顧指導，減輕家人照顧重擔。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣內共有41間居家護理所，服務範圍涵蓋全縣33個鄉鎮市，提供多元且專業的長照服務，包含進食與吞嚥、長期臥床、傷口照護等，致力於讓行動不便的長照個案在家即可獲得專業照顧，減少家屬舟車勞頓的負擔。91歲邱奶奶出院時完全臥床，依賴鼻胃管及尿管進行基本照護，且因反覆拉除管路需約束雙手，情緒極為不穩。孫曉薇在取得家屬信任後，協助奶奶進行口腔運動，不僅成功移除鼻胃管，還大幅改善身體狀況。透過足部護理促進血液循環，奶奶逐漸恢復行動能力，生活品質顯著提升。另一位因車禍腦部創傷的詹爺爺，在住院期間拒絕灌食與復健，家屬苦不堪言。孫曉薇以台語歌與按摩建立信任，並輔以復健指導，短短三個月內便協助詹爺爺移除鼻胃管，恢復自主進食，體重增加3公斤，身心狀態全面提升。屏東縣長照處長陳桂敏指出，居家護理能在長輩出院前完成失能及風險評估，並銜接醫院提供的傷口照護資訊，讓護理師能更精準地協助個案。縣府同時提醒民眾尊重護理師的專業，不再將其簡單稱為「換管的人」，而是全方位守護長輩健康的專業夥伴。