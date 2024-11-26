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根據俄羅斯媒體《塔斯社》報導，俄羅斯當局今（26）日宣布驅逐一名英國外交官，指控其從事間諜活動，克里姆林宮更召見英國駐莫斯科大使，表達嚴正抗議。英國日前同意烏克蘭使用英國製的「暴風之影」（Storm Shadow）巡弋飛彈來襲擊俄羅斯境內目標，導致俄羅斯與英國的關係益發緊張，俄羅斯今年8月也曾同樣以從事間諜活動為由，一口氣驅逐了6位英國外交官。俄羅斯聯邦安全局（FSB）表示，這名外交官在其申報文件中提供了虛假信息，並在俄羅斯境內進行了間諜和破壞活動。俄羅斯聯邦安全局補充，這名外交官是今年8月被驅逐的6位英國外交官的其中一位繼任者，但仍然同樣在從事間諜活動。英國外交部尚未就此事發表回應。俄烏戰爭開打以來，英國和俄羅斯之間的關係不斷惡化，而同意烏克蘭使用「暴風之影」巡弋飛彈來襲擊俄羅斯境內目標，更讓兩國關係又降到谷底。事實上，幾天之前倫敦也驅逐了一位俄羅斯武官，理由同樣是從事間諜活動。就在俄羅斯宣布驅逐英國外交官不久前，《彭博社》引述消息人士透露，英國政府在幾週前又向烏克蘭提供了數十枚「風暴之影」巡航飛彈，且這批交付是私下進行，並未公開揭露。