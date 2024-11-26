我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《鳳姐》導演邱新達（左起）、高宇蓁、黃冠智、蔡嘉茵。（圖／后花園影像製作提供）

▲高宇蓁（右）和黃冠智在《鳳姐》特映後分享拍片甘苦。（圖／后花園影像製作提供）

本土劇女神高宇蓁從八點檔轉戰大銀幕，砸下4400萬元擔任國片《鳳姐》監製和女主角，今（26）日舉辦媒體試片，她在片中為床戲裸露，透露平常就會控制體重，不能超過50公斤，連男友都提醒要注意體態，沒有過問尺度多大，倒是高宇蓁笑說一開始自己就跟導演說尺度不設限。高宇蓁和室內設計師男友交往約6年，她為探討早年性產業的電影親力親為，為劇情需要有裸背等尺度較大的畫面，另一半不但沒有置喙尺度問題，還跟她說「既然要拍，那就要瘦一點」，要她注意身材。高宇蓁說，自己從出道至今嚴格控管飲食，偶爾放縱享受美食，目前體重不到50公斤，最重超過5字頭，當時就覺得必須減肥，相當自律。《鳳姐》所投入的資金高達8位數，高宇蓁表示，2021年收到劇本，隔年開拍，期間重製兩次，求好心切的她不斷針對角色和故事做調整，希望好再更好，包括自己的表演，歷經不少波折，如今終於在今年上映，成品驕傲地自認很有誠意，心境上「到現在都覺得很不真實」。《鳳姐》由新銳導演邱新達執導，集結高宇蓁、黃冠智、段鈞豪、蔡嘉茵、郭耀仁、瑪菲司、麥語彤、許乃涵等演員。藉由高宇蓁的角色所經歷的悲苦遭遇，殘酷描繪了台灣茶室女子生活，並揭露早期雛妓及人口販賣的真實故事。電影將於12月6日全台上映。