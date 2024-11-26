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印度日前發生一起罕見事故，3名男子開車前往友人婚宴時，途中使用Google地圖導航，結果卻被指引開上尚未完工的高架橋，導致3人連同轎車從高空中墜河，不幸身亡。當地警方表示，負責橋樑施工的4位工程師與Google地圖都正在接受調查，釐清是否涉及過失致死。綜合外媒報導，這起車禍發生在上週六，墜橋地點位於印度北方邦巴雷利（Bareilly）拉姆根加河（Ramganga），當地民眾於週日早上才發現有車輛誤闖未完工橋樑墜河，通報警方到場後證實車上3人都已身亡。警方初步調查後表示，死者是一對年齡約同為30歲的兄弟，還有另一位40歲的男子。3人租車結伴出發要前往外地參加婚禮，不料跟著Google地圖導航卻駛上尚未完工的高架橋，且該橋樑在現場也未放置任何警示標語或防護措施，導致3人開車墜河身亡。該橋樑本來是可以行駛，但前陣子在雨季中被洪水沖斷，目前還在修復中，而Google地圖並未更新到這個狀況。警方表示，正在調查負責橋樑施工的4位工程師與Google地圖，釐清是否涉及過失致死。Google則發表聲明向罹難者家屬致哀，並表示將積極配合調查，提供一切支持還原真相。