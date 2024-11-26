日本石川縣能登半島外海今（26）晚當地時間10點47分發生地震，規模6.4，震央位於北緯37度、東經136.5度的石川縣西方外海，震源深度10公里，最大震度5弱。

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根據日本氣象廳觀測，石川縣部分地區最大震度5弱，其他有感地區包括富山縣、福井縣等地部分地區最大震度為4級，滋賀縣、大阪府、兵庫縣、長野縣、新潟縣、鳥取縣等地部分地區最大震度為3級。

目前並未傳出災情，日本氣象廳表示沒有海嘯風險，但部分沿岸地區海平面可能會發生變化，仍需提高警覺。

本次地震是自今年6月3日在石川縣能登地區發生規模6.0地震以來，在石川縣再度觀測到震度5弱以上的搖晃。據石川縣輪島市市公所職員表示，在地震當下搖晃了約20秒，不過沒有發生物品掉落的狀況。目前也未傳出地震災情等相關情報。石川縣志賀町有公所職員表示，「地震當下約搖晃了10秒左右，先從些微晃動開始，最後搖晃力道越來越大，跟平常的感覺不太一樣」。

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