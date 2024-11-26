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美國總統當選人川普（Donald J. Trump），宣布將在上任第一天就對加拿大和墨西哥所有進口商品徵收25％的關稅，並在既有的關稅基礎上，對所有中國進口商品再加徵10％的關稅。川普2.0關稅戰正式打響，華爾街持續評估這對全球經貿可能帶來的衝擊，美股26日開盤後各主要指數漲跌互見，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數點下跌302.51點或0.68％；標普500指數上漲7.30點或0.12％；那斯達克指數上漲70.88點或0.38％；費城半導體指數下跌40.93點或0.82％。根據《CNBC》報導，川普的關稅宣言並未嚇倒華爾街，Vital Knowledg的分析師亞當（Adam Crisafulli）表示，投資者並不完全相信這些徵稅措施最終會被全部實施，而正面的財報消息以及歲末年終的季節性積極氣氛，都沖淡了川普關稅貿易戰的消息。然而，雖然大盤主要指數漲跌互見，但在個別領域中，一些被認為會受到貿易戰影響的行業仍然受到較明顯的波動，像是汽車股和追蹤墨西哥股市的ETF在早盤都呈現疲軟。無論如何，川普的新任財長貝森特（Scott Bessent）在市場上頗受好評，其對沖基金經理人的背景讓許多投資人相信，貝森特能夠抵消一些川普較激進的措施，維持金融市場穩定。