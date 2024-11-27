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▲日出茶太開喝太極珍奶「買一送一」。（圖／翻攝自日出茶太FB）

▲清心福全開喝優多百香果綠茶、珍珠奶茶5款手搖飲料「第二杯半價」。（圖／清心福全提供）

▲CoCo都可「3Q奶茶第二杯10元」連喝2天感恩節優惠。（圖／CoCo提供）

中華隊金牌手搖飲料優惠喝不完！五桐號「蜜春茶后」、日出茶太「太極珍奶」都買一送一，清心福全優多百香果綠茶、珍珠奶茶都「第二杯半價」，CoCo都可今（27）日提早開跑感恩節優惠，「3Q奶茶(L)第二杯10元」連喝2天一次整理。狂賀中華隊奪冠，五桐號11月27日最後一天爽喝「蜜后春蘋(L)買一送一」優惠！提醒大家，僅限到店消費使用；活動不併用任何行銷活動；飲品加料不包含於買一送一優惠中；每張訂單僅限購買一組；依各門店庫存狀況為主，售完為止。歡慶世界賽奪金狂賀，日出茶太會員可以收到「太極珍奶買一送一」優惠券，11月27日最後一天12:00-20:00開喝，每店每天限量100組，售完為止。提醒大家，出示會員優惠券即可享太極珍奶買一送一優惠；每券每筆交易限購一組；同品項、冰熱糖量一致，不得兌現或更換品項；本活動可享環保杯優惠但不得與其他優惠併行使用；當日優惠券限當日使用。清心福全即日起至11月29日，凡到店購買大杯的錫蘭奶紅、珍珠/粉圓奶茶、優多百香果綠茶、百香果綠茶，即可享「第二杯半價」優惠！提醒大家，不限杯數，買越多折越多；限到店購買及大杯，並不得與其他優惠共同使用。CoCo都可今日提早開跑感恩節優惠，11月27日至11月28日連續2天，在官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券開喝「3Q奶茶(L)第二杯10元」，相當於2大杯只要75元，換算下來一杯38元有找。提醒大家，糖度、溫度由顧客選擇，可溫可冰；數量有限，售完為止，優惠恕不併用。冬至「月」小確幸，CoCo都可還有用吸的小湯圓報到，預告12月1日起，專業手煮、迷你可愛的紅白小湯圓，搭配香濃奶茶軟糯香綿越嚼越幸福。門市臨櫃大杯嚐鮮價60元（原價65元）、都可訂線上點餐大杯嚐鮮價55元。