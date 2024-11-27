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▲三商炸雞「6塊炸雞233元」！加碼「買一送一桶」。月底也能划算吃雞。（圖／翻攝自三商炸雞FB）

▲頂呱呱每週三會員日領券爽吃「2顆呱呱包」特價99元。（圖／頂呱呱提供）

又到了小資族痛苦的月底，萬物皆漲、荷包被榨乾還吃不飽，《NOWnews今日新聞》幫大家整理月底吃雞優惠不吃土，三商炸雞「6塊炸雞233元」、而且加碼「買一送一桶」超值優惠，買「6塊炸雞桶」就送「香酥雞柳桶」；頂呱呱適逢週三會員日，領券爽吃「2顆呱呱包99元」一次整理。三商炸雞掛牌改名優惠殺不停，即日起至12月18日，開吃「6塊炸雞桶(原味脆皮/辣味義式)」特價233元（原價348元），3腿3排換算一塊只要39元；約500g的「香酥雞柳桶」也特價233元（原價350元）。竟然還加碼「買一送一桶」超值優惠，買「6塊炸雞桶」就送「香酥雞柳桶」特價399元（原價698元）。本週頂呱呱會員日，11月27日週三限定領券，到全台頂呱呱門市（除桃園機場店），爽吃「2顆呱呱包」特價99元（原價130元），太划算又能吃飽。