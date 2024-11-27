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▲政治大學宋昕澔9分7助攻。（圖／大專體總提供）

教練陳子威介紹，「傳球選MVP」由教練團在賽後休息室發起，針對比賽過程選出當場表現最特殊的球員。此舉不僅讓隊員分享各自的觀點與心得，還兼具訓練口才與表達能力的效果，進一步激發球員的創意與團隊凝聚力。三場比賽以來，依序獲得「休息室MVP」的球員分別為大三隊長宋昕澔、大一菜鳥王暐嘉與楊剴平。他們在比賽中的亮眼表現以及對團隊的正向影響，成為隊友票選的關鍵。首戰對陣北市大的比賽，第二場比賽對陣黎明大學，菜鳥王暐嘉首次挑戰得分後衛位置，表現穩健且具侵略性，成功轉型的他以經驗分享得獎感言，鼓舞隊友士氣，為團隊注入新活力。楊剴平希望他的分享能激勵隊友正向面對傷病，儘快康復歸隊。本場比賽政大共有12人登場並均有得分，團隊戰力展現無遺。除了楊剴平，吳志鍇貢獻14分8籃板，宋昕澔則拿下9分7助攻。外籍球員波波卡也有12分9籃板的穩定輸出。文化大學則明顯處於下風，僅由大二前鋒呂俊佑得分上雙，無法有效抵擋政大的強大火力。政大男籃以實力與創意兼具的方式穩步前進。