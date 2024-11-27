政治大學男籃在UBA公開男一級賽事中持續展現霸主實力，前一場大勝文化大學，開季三連勝、跨季29連勝，穩步邁向五連霸目標。雖然未能延續前兩場破百得分的氣勢，但全隊表現均衡，賽後在休息室內氣氛熱烈，創意新設的「傳球選MVP」機制再次成為焦點。
教練陳子威介紹，「傳球選MVP」由教練團在賽後休息室發起，針對比賽過程選出當場表現最特殊的球員。此舉不僅讓隊員分享各自的觀點與心得，還兼具訓練口才與表達能力的效果，進一步激發球員的創意與團隊凝聚力。
三場比賽以來，依序獲得「休息室MVP」的球員分別為大三隊長宋昕澔、大一菜鳥王暐嘉與楊剴平。他們在比賽中的亮眼表現以及對團隊的正向影響，成為隊友票選的關鍵。
首戰對陣北市大的比賽，宋昕澔以全場最高的24分，刷新個人三年以來單場得分紀錄，作為新科隊長，他的表現奠定了開季氣勢。宋昕澔表示，珍惜當下、全力以赴，朝「再一次」（one more time）全勝封王邁進，是球隊每位成員的共同目標。
第二場比賽對陣黎明大學，菜鳥王暐嘉首次挑戰得分後衛位置，表現穩健且具侵略性，成功轉型的他以經驗分享得獎感言，鼓舞隊友士氣，為團隊注入新活力。
第三場比賽則由大一菜鳥楊剴平獲選MVP，他首次上場便打出12分的精彩表現，並以自身受傷動刀的經歷，為另一位受傷缺席的隊友潘立丞送上鼓勵。楊剴平希望他的分享能激勵隊友正向面對傷病，儘快康復歸隊。
比賽均衡發揮 展現整體實力
本場比賽政大共有12人登場並均有得分，團隊戰力展現無遺。除了楊剴平，吳志鍇貢獻14分8籃板，宋昕澔則拿下9分7助攻。外籍球員波波卡也有12分9籃板的穩定輸出。文化大學則明顯處於下風，僅由大二前鋒呂俊佑得分上雙，無法有效抵擋政大的強大火力。
政大男籃以實力與創意兼具的方式穩步前進。教練團創新設計的「傳球MVP」不僅提升球隊氛圍，還增進球員場內場外的多元能力。未來，這支尋求五連霸的球隊將繼續以強大的團隊實力，向UBA再創歷史邁進。
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三場比賽以來，依序獲得「休息室MVP」的球員分別為大三隊長宋昕澔、大一菜鳥王暐嘉與楊剴平。他們在比賽中的亮眼表現以及對團隊的正向影響，成為隊友票選的關鍵。
首戰對陣北市大的比賽，宋昕澔以全場最高的24分，刷新個人三年以來單場得分紀錄，作為新科隊長，他的表現奠定了開季氣勢。宋昕澔表示，珍惜當下、全力以赴，朝「再一次」（one more time）全勝封王邁進，是球隊每位成員的共同目標。
第二場比賽對陣黎明大學，菜鳥王暐嘉首次挑戰得分後衛位置，表現穩健且具侵略性，成功轉型的他以經驗分享得獎感言，鼓舞隊友士氣，為團隊注入新活力。
第三場比賽則由大一菜鳥楊剴平獲選MVP，他首次上場便打出12分的精彩表現，並以自身受傷動刀的經歷，為另一位受傷缺席的隊友潘立丞送上鼓勵。楊剴平希望他的分享能激勵隊友正向面對傷病，儘快康復歸隊。
比賽均衡發揮 展現整體實力
本場比賽政大共有12人登場並均有得分，團隊戰力展現無遺。除了楊剴平，吳志鍇貢獻14分8籃板，宋昕澔則拿下9分7助攻。外籍球員波波卡也有12分9籃板的穩定輸出。文化大學則明顯處於下風，僅由大二前鋒呂俊佑得分上雙，無法有效抵擋政大的強大火力。
政大男籃以實力與創意兼具的方式穩步前進。教練團創新設計的「傳球MVP」不僅提升球隊氛圍，還增進球員場內場外的多元能力。未來，這支尋求五連霸的球隊將繼續以強大的團隊實力，向UBA再創歷史邁進。