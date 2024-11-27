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UBA公開男一級賽事持續進行，上季排名第七的臺灣藝術大學男籃在開季三天內連遭傷病打擊，主力球員接連受傷，陣容嚴重受損。然而，球隊迅速調整心態，對戰世新大學時，臺藝大以75：42大勝，拿下開季第二勝。臺藝男籃的傷病困境始於開季首日。連續的傷病讓教練團備受考驗。帶隊多年的資深教練李伯倫表示，即使傷病重創陣容，臺藝男籃在25日的比賽中仍展現了強大的團隊韌性。面對重組後實力有所下滑的世新大學，大二前鋒徐堂琪是本場比賽的亮點之一，他拿下14分，開季連續三場得分上雙，展現穩定的進攻火力。大四射手黃濬彥命中三記三分球，攻下全隊最高的15分，而剛自成功高中畢業的大一菜鳥中鋒夏煥紘替補登場15分鐘，也繳出10分5籃板的亮眼表現。徐堂琪賽後表示，希望延續良好狀態，爭取更優異的表現。他提到，高中時曾多次連續三場得分上雙，但無緣重要賽事，現在有機會在UBA中實現突破，倍感珍惜。夏煥紘則談到，UBA的賽事強度遠超高中聯賽，他仍在努力適應，希望未來能逐漸為球隊做出更多貢獻。接下來，臺藝將於今（27日挑戰衛冕軍政治大學，傷兵問題仍將考驗球隊深度與調度。儘管陣容不整，但臺藝全隊展現的堅韌與鬥志，已為本季奮戰注入無限可能。