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▲Stephen Curry未來會以健康為主要考量。（圖／美聯社／達志影像）

NBA金州勇士前一場不敵布魯克林籃網，吞下本賽季首次連敗。此Steve Kerr 賽後解釋了他對Curry上場時間的管理，表示這是基於球隊對36歲Curry的長期規劃。Curry在第三節還剩4分33秒時被換下，當時勇士以86：77領先。然而，當他在第四節還剩7分30秒時回到場上，籃網已經打出一波24：11的攻勢，將比分反超至101：97。之後，勇士未能再度找回節奏，下半場總共被籃網淨勝17分。儘管這樣的決策引發疑問，但Kerr強調，截至目前，Curry本賽季僅有7場比賽的上場時間超過30分鐘，其中兩場為NBA盃賽。儘管他在對陣籃網的比賽中貢獻了全隊最高的28分，但他僅打了29分鐘，這或許影響了比賽的最終結果。