NBA金州勇士前一場不敵布魯克林籃網，吞下本賽季首次連敗。此戰勇士一度領先18分，但在下半場崩盤，讓籃網完成強勢逆轉。儘管 Stephen Curry 表現出色，全場砍下28分並命中8記三分球，但上場時間被限制成為賽後討論的焦點，有人開始質疑，「Curry也要開始打養生籃球了嗎？」
Steve Kerr 賽後解釋了他對Curry上場時間的管理，表示這是基於球隊對36歲Curry的長期規劃。「我們通常會讓他打32分鐘左右，並希望保持在這個數字附近。」。Kerr說道。「我不喜歡讓他整個第四節都在場上，希望他能在比賽最後階段保留能量，但當時籃網的進攻太過流暢，我們無法阻止他們。」
Curry在第三節還剩4分33秒時被換下，當時勇士以86：77領先。然而，當他在第四節還剩7分30秒時回到場上，籃網已經打出一波24：11的攻勢，將比分反超至101：97。之後，勇士未能再度找回節奏，下半場總共被籃網淨勝17分。
儘管這樣的決策引發疑問，但Kerr強調，這樣的安排並非偶然。本賽季初期，勇士對Curry的上場時間進行了嚴格管理，部分原因是他在賽季第三場比賽中遭遇的腳踝傷勢，另一個原因是球隊希望確保Curry能在關鍵時刻保持最佳狀態。「我們需要讓他保持足夠的能量來應對關鍵比賽。」Kerr補充道，「儘管今晚的結果令人失望，但這是一個長期的考量。」
截至目前，Curry本賽季僅有7場比賽的上場時間超過30分鐘，其中兩場為NBA盃賽。儘管他在對陣籃網的比賽中貢獻了全隊最高的28分，但他僅打了29分鐘，這或許影響了比賽的最終結果。
勇士目前戰績為13勝5負，他們的下一場比賽將於週三對陣奧克拉荷馬城雷霆，這將是一場西區頂尖球隊之間的對決。如何在保障Curry健康的前提下提高競爭力，將成為勇士接下來的重要課題。
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Curry在第三節還剩4分33秒時被換下，當時勇士以86：77領先。然而，當他在第四節還剩7分30秒時回到場上，籃網已經打出一波24：11的攻勢，將比分反超至101：97。之後，勇士未能再度找回節奏，下半場總共被籃網淨勝17分。
儘管這樣的決策引發疑問，但Kerr強調，這樣的安排並非偶然。本賽季初期，勇士對Curry的上場時間進行了嚴格管理，部分原因是他在賽季第三場比賽中遭遇的腳踝傷勢，另一個原因是球隊希望確保Curry能在關鍵時刻保持最佳狀態。「我們需要讓他保持足夠的能量來應對關鍵比賽。」Kerr補充道，「儘管今晚的結果令人失望，但這是一個長期的考量。」
截至目前，Curry本賽季僅有7場比賽的上場時間超過30分鐘，其中兩場為NBA盃賽。儘管他在對陣籃網的比賽中貢獻了全隊最高的28分，但他僅打了29分鐘，這或許影響了比賽的最終結果。
勇士目前戰績為13勝5負，他們的下一場比賽將於週三對陣奧克拉荷馬城雷霆，這將是一場西區頂尖球隊之間的對決。如何在保障Curry健康的前提下提高競爭力，將成為勇士接下來的重要課題。