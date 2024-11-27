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美國總統當選人川普（Donald J. Trump）表示，將在上任後對中國加徵額外的10%關稅，並對墨西哥和加拿大產品徵收25%的關稅，不過川普這番最新的關稅言論僅在華爾街引起了一些波瀾，儘管在美國聯準會（Fed）會議記錄公布後，市場擺脫川普關稅陰影，再加上以色列與黎巴嫩達成停火協議提振尾盤漲勢，美股主指週二 (26日) 多收紅，道瓊與標普更漲至新高。川普表示，將在上任第一天對進口自中國的商品加徵10%的關稅，同時對墨西哥和加拿大的進口商品徵收高達25%的新關稅。一直以來，川普不斷聲稱將對所有進口產品徵收高達20%的關稅，並對來自中國的產品徵收至少60%的額外關稅。但市場參與者似乎對這一聲明視而不見。哈里斯金融公司（Harris Financial）管理合夥人考克斯（Jamie Cox）表示，市場若非預計稅收不會真正實現，就是已被交易員定價。考克斯表示，「市場對這些關稅的前景感到更加放心，這些關稅比較像是虛張聲勢，相對於實際實施，它們更像是談判策略。基本上，很多人認為，這些言論比最終的關稅要強硬得多。」高頻經濟公司經濟學家溫伯格和法魯奇認為，除非美國能夠爲來自墨西哥、加拿大和中國的汽車、能源產品和其他商品找到替代品，否則這些關稅將立即提高進口商品的價格，使家庭變得更窮。它們還會損害美國公司的利潤率，同時增加其他國家報復性關稅的威脅。不過部分個股和基金仍陷入困境。汽車製造商福特和通用汽車分別下跌2.63%和8.99%。以墨西哥啤酒Corona和Modelo聞名的酒類公司Constellation Brands下跌3.34%。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）週二表示，對墨西哥徵收任何新關稅都將遭到美國對墨西哥出口的報復性關稅。追蹤與美國南部鄰國相關一籃子股票的iShares MSCI墨西哥ETF (EWW)下跌2.66%。投資者分析了週二下午公布的聯準會會議記錄。聯準會表示，預計未來將會降息，但只會「逐步」降息。會議記錄指出，「在討論貨幣政策前景時，與會者預計，如果數據大致符合預期，通膨率繼續穩定下降至2%，經濟仍接近最大就業水平，那麼隨著時間的推移，逐步轉向更為中性的政策立場可能是適當的。」柯爾百貨股價下跌17%。因為服裝和鞋類銷售疲軟，柯爾百貨下調了全年銷售預期，這是今年第三度下調。英特爾下跌3.30%至每股24.05美元。美國商務部週二宣布，最終確定給予英特爾78.6億美元政府補貼，低於3月宣布的85億美元。大型科技股也幫助支撐了美國指數。受黑五促銷帶動，亞馬遜上漲3.18%。微軟上漲2.16%，是推動標普500指數上漲的最主要力量。值得注意的是，週四（28日）為感恩節假期，美國股市休市，週五將提前收市。預計交易量將保持清淡。道瓊工業指數上漲123.74點或0.28%，收報44860.31點。標普500指數小漲34.26點或0.57%，收在6021.63點。那斯達克指數挺升119.46點或0.63%，收19174.30點。費城半導體指數下挫60.36點或1.21%，收4927.56點。