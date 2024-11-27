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▲吳慷仁（右）與邵雨薇（左）的戀情十分穩定，傳出早就登記完婚了。（圖／吳慷仁臉書）

▲邵雨薇小吳慷仁7歲，但兩人個性非常合得來。（圖／邵雨薇臉書）

▲吳慷仁（左）日前才回台和林品彤（右）一同頒發金馬最佳女主角獎。（圖／台視提供）

影帝吳慷仁簽約中國經紀公司後，近期都在中國大陸拍戲，但日前有特地飛回台灣頒金馬獎，用行動向大眾證明他「不忘初心」。據傳，吳慷仁因為要到中國發展與邵雨薇開始遠距離戀愛，為了給足安全感，兩人已經私下祕密登記結婚了；就連共同友人也都稱讚，吳慷仁、邵雨薇的同居互動宛如「老夫老妻」。對此，邵雨薇經紀人只簡短否認回應「雨薇未婚」，謝謝外界的關心。據《鏡週刊》報導，42歲吳慷仁和35歲邵雨薇交往4年，兩人愛得濃烈，邵雨薇甚至搬進吳慷仁購置的5千萬豪宅同居，感情非常「黏踢踢」，但現在吳慷仁西進中國拍戲，與邵雨薇開始遠距離戀愛，吳慷仁或許是怕邵雨薇沒有安全感，早在出發前就已經和她偷偷登記完婚了。報導稱消息源於經紀人在某上聚會上說漏嘴，現場眾人聽到後也都紛紛表示祝福、恭喜，更認為兩人郎才女貌確實非常般配，偷偷登記結婚也不意外。小倆口的共同朋友也透露，有時候會到他們的愛巢聚會，邵雨薇都會默默坐在吳慷仁身邊，彼此相處狀態早就是老夫老妻了，大讚兩人真的很相愛。而吳慷仁日前在金馬獎上頒發最佳女演員獎，一上台就提到入圍的女演員都渴望角色能被理解，這番說詞似乎也在表達自己內心的立場。吳慷仁頒獎後則於臉書有感而發的說：「一直覺得，同類的人是會互相吸引的」，表示看到幕後工作人員的努力，讓他始終相信吸引力法則會帶來美好的力量，喊話粉絲：「下個作品見」。邵雨薇目前則在南部拍新戲《動物園》，她的助理被拍到去吳慷仁家幫忙倒垃圾及照顧兩人所養的2隻貓咪，邵雨薇的經紀人被問到婚訊則低調否認：「雨薇未婚」，謝謝外界的關心。而先前邵雨薇決定到日本遊學3個月時，吳慷仁也表示很支持，更大讚邵雨薇精益求精的態度，兩人之間感情穩定，隱婚或許對粉絲來說也是「不意外」的好消息。