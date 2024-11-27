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▲今日清晨截至6時13分，各地區平地最低氣溫約在14、15度，本島縣市平地最低氣溫為苗栗公館鄉12.7度。（圖／記者陳明安攝）

▲入秋首波「大陸冷氣團」抵達，將一路影響到週六，最冷的時段落在週五至週六清晨。（圖／中央氣象署）

今年入秋後首波大陸冷氣團報到！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，由於乾冷氣團及強輻射冷卻加成影響，清晨及夜間本島部分平地的最低氣溫將降至10度以下，北部氣溫為11至23度，白天仍晴朗穩定，入夜後降溫迅速，提醒年長者及有心血管疾病者，記得特別注意衣著調整。吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中指出，今日清晨截至6時13分，各地區平地最低氣溫約在14、15度，本島縣市平地最低氣溫為苗栗公館鄉12.7度。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日起至週日清晨受乾冷氣團籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適，北部高溫仍在23度，中南部則有27、28度，但入夜後強輻射冷卻加成，降溫迅速。最新模式模擬顯示，明日至週日清晨因乾冷氣團及強輻射冷卻加成，清晨及夜間本島部分平地的最低氣溫將降至10度以下，台北測站亦將降至14度以下，為首波符合「大陸冷氣團」定義（12度<台北測站≦14度）的冷空氣。今日各地區氣溫為北部11至23度，中部12至27度，南部13至28度，東部11至28度。吳德榮提醒，目前為早晚很冷、日夜溫差很大的天氣型態，尤其年長者及有心血管疾病者，記得特別注意衣著調整。最新模式模擬顯示，週日白天起至下週二（3日）冷氣團減弱，下週一、二東半部水氣增多，有局部短暫雨的機率逐日提高，西半部天氣仍晴朗穩定，日夜溫差大。