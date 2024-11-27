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▲賈永婕上任後話題不斷，一舉一動都被放大檢視。（圖／記者陳明安攝）

▲101夜景點燈「德杰集團，永婕同心」的字樣，一度讓賈永婕挨轟公器私用。（圖／賈永婕 IG）

▲賈永婕日前「假道歉，真炫耀」的反串貼文引發討論。（圖／賈永婕IG）

女星賈永婕今年9月開始接任101董事長的職務，日前她在101點燈「德杰集團，永婕同心」，提到老公王兆杰的公司被質疑是「公器私用」，對此賈永婕PO文連說12次「我道歉」，還藉機曝光自己的豐功偉業。但賈永婕「公器私用」爭議疑不只一樁，有爆料稱賈永婕被友人交代多關照一名員工，賈永婕表面答應，隔天就突然將人開除了，消息引發熱議。據《鏡週刊》報導，賈永婕近期疑似不當開除某位員工，起因竟跟友人有關。消息稱友人請賈永婕多多關照該名員工，一行人相談甚歡，但隔天該名員工就突然被開除了，賈永婕翻臉比翻書還快的動作，讓人錯愕。但該名友人被問及此事，僅說是前一任總經理留下來的人事難題，與賈永婕關係不大，他們之間究竟有什麼糾葛，以及資遣員工原因都沒曝光。而賈永婕日前捲入的公器私用事件，是因為她在101點燈「德杰集團，永婕同心」，提到老公王兆杰的公司挨轟觀感不佳，對此賈永婕曾解釋，點燈是配合「夢想高飛」特展活動，他們集結了10個支持棒球的台灣企業，以「你捐款、我點燈」的方式替台灣棒球應援，捐款金額會全數捐給偏鄉，這次的活動總共捐了800萬元，一切流程都有經過董事會同意。賈永婕當時聽到有酸民嗆聲，她也直接PO出反串道歉文，內容包含：「我道歉不應該公開放閃，我道歉不應該打破慣例官僚，我道歉不應該太有創意，我道歉不應該認真幫中華隊應援，我道歉不應該號召企業捐款偏鄉還被質疑公器私用，我道歉一直讓101上熱搜整天都是新聞等」，雖說是道歉但更像是「政績」細數，讓粉絲讚翻。如今疑捲不當開除員工爭議，賈永婕目前還沒回應。