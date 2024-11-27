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台北地檢署偵辦京華城容積弊案金流，根據媒體報導，檢廉掌握民眾黨內部一本帳冊，顯示柯文哲擁8大金庫，又從這8大金庫中整理出逾300筆可疑的政治獻金，其中包括了與威京集團總裁沈慶京相關的逾2300萬元金流，估計本案所涉及的不法金額已破億元。根據《鏡週刊》報導指出，知情人士透露，檢廉掌握民眾黨內部去年8月的一份帳冊，發現柯文哲擁有總統選舉政治獻金專戶、黨部政治獻金、木可公司、眾望基金會、新故鄉智庫協會、零用金、代號「A」及USB隨身碟現金帳冊這8大金庫，其中木可公司帳已經被滅證，而由柯文哲與橘子許芷瑜共管的USB隨身碟現金帳冊部分被還原。週刊報導表示，8大密帳中，數額最大的是總統選舉政治獻金專戶，約1.3億萬元，最少的是零用金8萬元，其他金庫餘額約在400餘萬至800萬元不等。此外，辦案人員也發現，除先前查出的柯文哲違法挪用30萬元成立新故鄉智庫協會外，還違法提領1000萬元成立眾望基金，木可公司的收受的4000餘萬元政治獻金也被侵佔，檢廉也在密帳中清出與沈慶京有關的新賄款約2300萬元，加上先前曝光在市長室等收的賄款，估計不法所得已達上億元。