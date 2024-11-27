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▲21歲的林昱珉（右）早就登記結婚了，漂亮老婆（左）也即將在下個月生女兒。（圖／林昱珉IG）

▲林昱珉老婆的貼文曝光兩人互動，閃瞎網友。（圖／Threads）

▲林昱珉的老婆說自己在麥當勞打工多年，直到今年在林昱珉的勸退下才真的離職。（圖／林昱珉IG）

中華隊「愛妻狂人」不只陳傑憲，才21歲的旅美投手林昱珉（玉米），其實也早就在今年初和女友登記結婚了，林昱珉的女兒將在下個月出生，他的太太7月時曾在Threads發文，分享跟林昱珉的互動，表示在麥當勞工作多年的她，最後是因為林昱珉放話：「妳這麼愛賺錢是不是，那以後妳賺就好，我也不用這麼努力了」，才讓她嚇壞把工作辭掉，夫妻間的可愛互動也讓粉絲笑翻。林昱珉在冠軍賽上對決日本隊的精采表現讓人印象深刻，完美封殺日本打線，成了「台灣英雄」。目前效力於美國職棒亞利桑那響尾蛇隊的他，不僅是年輕投手更是年輕人夫，與老婆早在今年初就登記結婚，寶貝女兒也將在下個月出生。林昱珉老婆先前也曾在Threads發文，分享跟林昱珉的互動，只見老婆承諾要從麥當勞離職了，林昱珉還半信半疑喊話：「真的齁，不能再騙人了喔」。老婆透露，會有這段對話是因為林昱珉早從去年開始就勸她辭職了，她表示自己念高中後就在麥當勞半工半讀，即便後來有正職工作也會去麥當勞兼職，但林昱珉不希望她太累，一直勸她放掉兼職工作，甚至不惜放話：「妳這麼愛賺錢是不是，那以後妳賺就好，我也不用這麼努力了」，這才讓老婆嚇壞決定辭職，老婆也開玩笑地說：「畢竟我再怎麼努力都賺不到他的薪水哈哈哈」，夫妻互動超級可愛。網友看了也紛紛留言，「哇，你好厲害但又覺得你一次打兩份工真的很辛苦，還好你聽玉米的離職了，要好好照顧身體喔」、「好想要簽名球，辛苦了，謝謝妳陪伴他」、「霸氣的老公」，還有人笑說：「終於～不然玉米可能真的會想打包行李回來給妳養」，老婆也開玩笑回應：「我⋯養不起」。而林昱珉愛妻舉動從細節就可看出，他IG前3篇置頂貼文都和老婆有關，由於林昱珉在美國打球關係，兩人也經常是遠距離戀愛，每次林昱珉離開台灣，老婆有時間都會去機場送機，看得出來兩人都相當珍惜與彼此的相處時間，「雙向奔赴」的愛情閃瞎粉絲。