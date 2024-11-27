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2024總統大選藍白合「君悅破局」滿1週年，曾代表民眾黨參選立委的淡江大學助理教授何景榮昨在廣播節目中，直指立委黃珊珊就是當時破局的元兇；針對黃珊珊日前大動作投書反對《憲法訴訟法》修法，何景榮更質疑她根本就是想當「綠鳥珊珊」，否則很難解釋這種行為。何景榮認為，2028藍白一定要合才有勝算，並力挺立院黨團總召黃國昌角逐黨主席、甚至總統大位。綽號「老師雞」的淡江大學全球政治經濟學系助理教授何景榮，近期頻上政論節目，是聲量頗高的民眾黨員。日前黃國昌披露，何景榮原本想參選黨代表，卻因一時不察遷了戶籍，導致資格不符被刪。何景榮昨在hitfm《POP大國民》節目接受主持人羅旺哲專訪時，也證實確有此事，但他認為自己資格被刪，正好證實現在黨內主事者秘書長周榆修跟黃國昌鐵面無私，民眾黨是有制度的政黨。對於2024總統大選藍白合君悅破局一事，何景榮則直言，當時黨主席柯文哲確實比較優柔寡斷，而黃珊珊就是導致破局的主要元兇。他更認為，黃珊珊日前大動作投書反對修《憲法訴訟法》，行徑與立院藍白合背道而馳，只能說「她可能想當『青鳥珊珊』。」否則為何不循黨團管道跟總召黃國昌先行溝通？何景榮認為，2028總統大選藍白合是唯一出路，黨主席柯文哲涉案爭議多，又有君悅藍白合破局造成的齟齬，但是黃國昌卻沒有這些包袱，因此他力主黃國昌接任民眾黨主席，未來談藍白合時，不管是擔任總統或是副總統候選人，都可以討論。