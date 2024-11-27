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川普（Donald Trump）回鍋當美國總統之後，外界預期關稅會隨之調漲，台商認為越南的優勢可能會減少，而且有兩個原因會減少台商的投資意願，首先是越南工人不足，再來是關稅問題。川普明年1月宣誓就職後，共和黨將完全執政，勢必影響全球供應鏈重組布局。雖然川普強調對越美關係及越美經濟合作的重視，不過業界對越南的看法目前趨於不樂觀。台商指出，2018年的美中貿易戰時很多電子廠跑到北越地區，導致電子廠和傳產在互搶工人，可以說越南在人力上已經飽和，若要繼續來投資，員工很難找。除此之外，美國也知道中國利用越南來避稅，因此川普上任後極有可能調漲越南的關稅，讓越南最大的優勢之一不見。儘管台商仍認為供應鏈移到東南亞是未來最大趨勢，但會考慮分散風險，「不會只把雞蛋放在同一個籃子」，新的投資案會考慮印尼或菲律賓。今年越南外資直接投資額大漲，連帶GDP也大增，越南國會日前將2025年的經濟成長目標訂在6.5%至7%，並爭取達到7%至7.5%，比原本預定的經濟目標還要高。外界認為越南已有的投資建設不會遷走，但台商若有新的投資可能會先考慮其他國家，因此雖然越南的投資額仍會上漲，但增幅會趨於緩和。