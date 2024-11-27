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根據MLB記者Randy Miller報導指出，自由球員Juan Soto最有可能的下家僅剩5支球隊，分別是紅襪、大都會、道奇、洋基、藍鳥，目前這5支球隊都對Soto提出報價，而《The Athletic》記者Brendan Carty則透露Soto最快將在12月9日至12日的冬季會議上，決定自己的新合約。Juan Soto目前年僅26歲，，整體攻擊指數（OPS）達到0.989。季後賽，Soto出賽14場，Soto在49個打數當中敲出16支安打，包含4發全壘打，打擊率3成27、上壘率4成69、長打率6成33。而根據《USA Today》記者Bob Nightengale報導，目前最有力的競爭者是大都會，雖道奇也處於競爭行列中，但Soto前往道奇的機率並不高。而Soto在昨（26）日在個人IG限時動態，發出一則影片，影片標題寫下公開確認，並說道：「這不是一個容易的決定，但在與我的團隊會面後，我很清楚自己想做什麼。」當球迷以為他要公布自己將加入哪支球隊時，結果Soto是為了宣布他和運動飲料廠牌簽約，最後還不忘開玩笑說：「什麼，你們在等另一個公告？」