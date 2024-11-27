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民眾黨黨代表選舉將在12月7日登場，攸關2026地方選舉佈局及黨內權力核心組成。曾代表民眾黨參選立委的淡江大學助理教授何景榮昨爆料，曾任嘉義市選哲之友會總會長的王冠鈞這次也有意參選，而且已經發動連署，但他曾經營賭博網站、甚至有暴力討債燒人下體毛髮前科，呼籲小草們千萬不要幫他連署。淡江大學全球政治經濟學系助理教授何景榮，昨在hitfm《POP大國民》節目接受主持人羅旺哲專訪。針對民眾黨黨代表選舉，他透露嘉義市有一位擬參選人王冠鈞前科累累，這次也想選黨代表，正發動連署中。何景榮指出，王冠鈞過去曾和朋友犯下多起暴力討債案，更曾強拍裸體影片、燒人下體毛髮被判刑。更嚴重的是，由於嘉義市只有他一個人想參選，因此如果連署成功，他恐怕就會因為同額競選當選。為避免民眾黨再度陷入「民眾堂」爭議，他呼籲小草們千萬不要讓王冠鈞連署成功。王冠鈞2022年一度代表民眾黨參選嘉義市西區議員，當時就因為爆出妨害自由前科黑歷史，最後改以無黨籍參選。