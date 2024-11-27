我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊在本屆世界棒球12強擊敗勁敵日本拿下世界第一，而帥氣的隊長陳傑憲也拿下本屆MVP、最佳外野手、最佳防守球員和打擊王等獎項，他不只在球場上實力受到討論，私下愛家形象也成為新一代「國民老公」。不過幾個月前，陳傑憲和前聯棒選手周思齊一起到立法院爭取運動員權益，當時卻是兩樣情，周思齊甚至還被青鳥出征。臉書粉專「Care高雄」指出，民眾黨立委黃國昌、國民黨立委柯志恩7月8日舉行「強化體育賽事防堵法治機制，厚植運動產業發展能量」公聽會爭取運動員權益，周思齊、陳傑憲等人也受邀出席，周思齊強調，運動員從業人數少、難成立工會，因此與運動協會、球隊都不易談判，也容易發生簽賭等事件，需要體育署 修法協助，並PO出與黃國昌的合照，沒想到竟被青鳥出征。臉書粉專「Care高雄」也PO出一張截圖，可以看到上面留言指出「今年7月周思齊、陳傑憲出席立法院公聽會的時候，被青鳥出征時，蔡其昌躲去哪？那時候假球迷青鳥還不知道陳傑憲是誰對吧？」對此，網友也紛紛表示「此一時彼一時，那時誰要蹭」、「還沒得名就沒有蹭的理由」、「但是奪冠了一堆不要臉的政客一直蹭」。