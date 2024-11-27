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美國聯準會昨（26）日公布會議記錄，再加上以色列與黎巴嫩達成停火協議，助攻尾盤走勢，四大指數多數收紅，唯獨與台北股市連動較大的費半指數收黑，也因此拖累台北股市今（27）日開盤續跌13.18點、來到22665.58點。大盤走低之際，中小型股卻不同調，櫃買指數開盤上漲0.26點、來到259.98點。今日開盤量大強勢個股：天宇、迎廣、興能高、高鋒、環宇-KY；開盤量大弱勢個股：緯穎、乙盛-KY、長榮、聯電、中華。權值股普遍走低，權王台積電開在平盤價、來至1010元；鴻海開盤跌1.5元、來到201元；聯發科開盤跌10元、來到1270元。美國聯準會昨日公布會議記錄，並沒有顯示出格外鷹派的消息，加上市場也開始消化川普的關稅言論，激勵美股四大指數走高，此外，以色列與黎巴嫩達成停火協議，助攻尾盤走勢，四大指數多數收紅，道瓊指數上漲123.74點或0.28%，收44860.31點，那斯達克指數上漲119.46點或0.63%，收19174.3點，標普500指數上漲34.26點或0.57%，收6021.63點，唯獨費半指數下跌60.36點，或1.21%，收4927.56點。科技五大天王集體收高，Meta上漲1.49%，蘋果上漲0.94%，Alphabet上漲0.88%，微軟上漲2.20%，亞馬遜上漲3.18%，半導體股多數收黑，高通下跌1.19%，應用材料下跌0.77%，德儀下跌0.98%，AMD下跌2.42%，輝達上漲0.66%，美光下跌2.57%。台股ADR全數收黑，台積電ADR下跌0.67%，日月光ADR下跌1.51%，聯電ADR下跌0.29%，中華電信ADR下跌0.16%。聯準會會議紀要顯示降息暫停的門檻仍高，聯準會11月6日至7日發布的會議紀錄顯示，若數據如預期，聯準會官員將持續支持降息，但許多聯準會成員表示，中性利率的不確定性需要漸進式地放鬆貨幣政策。中東局勢趨緩，美國總統拜登週二宣布，以色列和黎巴嫩已同意達成永久停火協議，終於要結束以色列與武裝組織真主黨之間長達逾一年的戰火。