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美國職棒大聯盟（MLB）在今年7月公布洛杉磯道奇和芝加哥小熊，將在明年3月18、19日前往日本東京巨蛋進行海外開幕戰，而今（27）日根據日媒《體育報知》報導指出，在海外開幕戰前，道奇和小熊將在3月15、16日與讀賣巨人進行熱身賽。目前道奇小熊各擁有兩名日本球員，道奇方面為大谷翔平和山本由伸，小熊則是鈴木誠也和今永昇太，這也是大聯盟挑選這兩支球隊前往日本進行海外開幕戰的主要原因，但今永昇太和山本由伸不一定會在對上巨人的比賽中先發，有可能要等到海外開幕戰才會登板投球。巨人方面入選12強的戶鄉翔征和井上溫大都有機會登板投球，除此之外還有山崎伊織和今年有望轉戰先發的西舘勇陽，而西舘勇陽是大谷翔平花卷東高校的學弟，日媒也期待兩人在熱身賽上進行對決。大谷翔平在世界大賽因盜壘傷到左肩，在季後也動刀治療，因此登板投球的機率非常小，但有很高的機會以打者身份登場比賽。