老鷹遭聯盟罰324萬！NBA盃日前開打，亞特蘭大老鷹在交手衛冕軍波士頓塞爾提克時，雖然陣中主將「少主」Trae Young因傷缺陣，但靠著Dyson Daniels砍下28分，帶隊以117：116逆轉塞爾提克。不過NBA官方在今（27）日宣布，認定Trae Young當時的傷勢並不需要缺賽，所以對老鷹祭出10萬美元（約合324萬元新台幣）的罰款。
本季唯一缺席比賽 NBA出手判罰
NBA首次舉辦的季中錦標賽，在上賽季收穫正面評價，本季改名為「NBA盃」，東西部各分成3組進行小組賽，總共有6個分組冠軍、2個外卡名額，可以晉級最終的淘汰賽。
根據美國媒體《ESPN》報導指出，在台灣時間13日的比賽，老鷹隊在傷病報告中，讓Trae Young以右跟腱發炎為由而缺賽，對此，NBA官方介入調查後認定，Trae Young該場比賽應該是能夠出賽的，但老鷹違反了出賽規範，所以提出10萬美元（約合324萬元新台幣）判罰。
報導中進一步解釋，根據聯盟規定，明星球員除非有經過批准的缺賽理由，否則球隊應該讓明星球員在NBA盃、全國轉播的比賽出賽。值得一提的是，Trae Young本季出賽17場比賽，而唯一缺席的，就是那一場NBA盃交手塞爾提克的比賽。
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NBA首次舉辦的季中錦標賽，在上賽季收穫正面評價，本季改名為「NBA盃」，東西部各分成3組進行小組賽，總共有6個分組冠軍、2個外卡名額，可以晉級最終的淘汰賽。
根據美國媒體《ESPN》報導指出，在台灣時間13日的比賽，老鷹隊在傷病報告中，讓Trae Young以右跟腱發炎為由而缺賽，對此，NBA官方介入調查後認定，Trae Young該場比賽應該是能夠出賽的，但老鷹違反了出賽規範，所以提出10萬美元（約合324萬元新台幣）判罰。
報導中進一步解釋，根據聯盟規定，明星球員除非有經過批准的缺賽理由，否則球隊應該讓明星球員在NBA盃、全國轉播的比賽出賽。值得一提的是，Trae Young本季出賽17場比賽，而唯一缺席的，就是那一場NBA盃交手塞爾提克的比賽。