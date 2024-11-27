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老鷹遭聯盟罰324萬！NBA盃日前開打，亞特蘭大老鷹在交手衛冕軍波士頓塞爾提克時，雖然陣中主將「少主」Trae Young因傷缺陣，但靠著Dyson Daniels砍下28分，帶隊以117：116逆轉塞爾提克。NBA首次舉辦的季中錦標賽，在上賽季收穫正面評價，本季改名為「NBA盃」，東西部各分成3組進行小組賽，總共有6個分組冠軍、2個外卡名額，可以晉級最終的淘汰賽。根據美國媒體《ESPN》報導指出，在台灣時間13日的比賽，報導中進一步解釋，根據聯盟規定，明星球員除非有經過批准的缺賽理由，否則球隊應該讓明星球員在NBA盃、全國轉播的比賽出賽。