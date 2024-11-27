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▲愛爾達體育台昨日分享棒球「國際三大賽」的差異。（圖／取自愛爾達家族臉書粉專）

▲一名網友在愛爾達體育台臉書粉專下方留言情勒，釣出官方無奈回覆。（圖／翻攝自臉書）

2024世界棒球12強賽中華隊奪冠，讓全台灣人驕傲不已，更將棒球熱度推上巔峰。愛爾達體育台負責轉播本屆12強賽事，在賽後也不斷在臉書粉專向新球迷科普棒球知識，不過卻出現一名網友留言情勒喊：「一直講中華隊，我會斷然退訂。」釣出小編無奈回：「沒關係，記得訂就好，這樣訂訂退退很麻煩，就會知道本台的難處了。」愛爾達體育台負責轉播本屆世界12強棒球賽事，臉書粉專昨（26）日分享棒球「國際三大賽」的差異，分別為世界12強棒球賽（WBSC Premier 12）、WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic, WBC）以及奧運棒球賽（Olympic Games Baseball），讓剛接觸棒球的新球迷更加了解賽事，其中中華隊除了在12強奪冠，經典賽最佳成績為第二輪複賽，奧運棒球賽則在1992年曾奪過銀牌。不過，一名網友在該則貼文留言區寫下：對此，愛爾達體育台小編回覆：該則留言引起許多網友不滿，認為在情勒愛爾達體育台，紛紛留言力挺官方，「按照WBSC/奧運的合約，人家規定要怎麼稱呼就要怎麼稱呼，不然有小粉紅看到去舉報，到時候被沒收轉播權大家都不用看了」、「你身分證跟護照燒掉了嗎？拜託不要用」、「愛爾達播報的時候基本上都講台灣了」、「支持愛爾達，支持中華隊，支持台灣」。