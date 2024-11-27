世界棒球12強4強爭奪賽期間，台中市發起「吃爆太陽餅，嗑日挺台灣」活動，連續2天在市府前廣場吃掉3500份太陽餅、3萬人應援奪冠後，台中市多家知名糕餅及伴手禮店再加碼推出「限量通關密語送糕餅」、「限量買一送一」重量級優惠活動。明天到6家知名糕餅店，說出「Team Taiwan No.1！」即可獲免費糕餅一個。
台中市經發局表示，明（28）日起民眾可至元明商店、陳允寶泉、嘉味軒、太陽堂老店、如邑堂創始店與旗艦店等6間店家，現場說出通關密語「Team Taiwan No.1！」即可獲免費糕餅一個，每間限量100個送完為止。
買1送1則是即日起陸續展開，共有85家響應，包含陳允寶泉、阿聰師、正昇豆腐乳、伊莎貝爾、澎沛萃茶、芋樂大世界、老東家、三牧田、味榮、茶境天使、久久津、太平藍、法布甜、星野製菓、寧菠小館、犁茶品記及大呷麵本家等。各店家詳細優惠資訊可至經發局官網查詢。
經發局長張峯源表示，此次為歡慶世界冠軍特別加碼，由糕餅公會及台中市好禮協會集結85家業者推出活動。此外還有各種豐富折扣，例如時間旅人文創商店買餅送咖啡、九個太陽鳳梨酥第2盒半價、巴部屋小捲餅買2送1、波士頓烘焙坊楓糖布丁乳酪蛋糕8折、霧峰農會酒莊限定酒品買大送小、安倍斯釀酒故事館買2送1，以及IMCNC雕刻體驗館應景推出的買棒球家族掛板禮盒贈聖誕造型小磁鐵等。
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買1送1則是即日起陸續展開，共有85家響應，包含陳允寶泉、阿聰師、正昇豆腐乳、伊莎貝爾、澎沛萃茶、芋樂大世界、老東家、三牧田、味榮、茶境天使、久久津、太平藍、法布甜、星野製菓、寧菠小館、犁茶品記及大呷麵本家等。各店家詳細優惠資訊可至經發局官網查詢。
經發局長張峯源表示，此次為歡慶世界冠軍特別加碼，由糕餅公會及台中市好禮協會集結85家業者推出活動。此外還有各種豐富折扣，例如時間旅人文創商店買餅送咖啡、九個太陽鳳梨酥第2盒半價、巴部屋小捲餅買2送1、波士頓烘焙坊楓糖布丁乳酪蛋糕8折、霧峰農會酒莊限定酒品買大送小、安倍斯釀酒故事館買2送1，以及IMCNC雕刻體驗館應景推出的買棒球家族掛板禮盒贈聖誕造型小磁鐵等。
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