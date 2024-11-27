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▲「侍JAPAN」在12強冠軍戰中輸給中華隊，大谷或許會覺得遺憾，但對於台灣首度拿下一級國際賽冠軍，3屆12強賽冠軍由亞洲3強囊括，顯然是開心的。（圖／美聯社／達志影像）

▲31歲的日籍左投今永昇太第一年挑戰大聯盟就展現了投手丘上的宰制能力，並在季後的年度個人獎項票選中，創造小熊隊史紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

▲大聯盟醞釀推出電子好球帶（automated ball-strikes system，簡稱ABS）已經好幾年了，今年已經在小聯盟先試用過，上周三總算宣布將在明年大聯盟春訓比賽中進行大規模測試，目標是在2026年全面啟用。（圖／中職提供）

第三屆世界12強棒球賽，中華隊在冠軍戰中以4比0擊敗一直以來難以逾越的高牆─「侍JAPAN」日本隊，剛剛拿下個人大聯盟生涯第三座年度MVP的大谷翔平在個人IG上分享了這項訊息，讓台灣球迷驚喜。但回顧去年3月舉行的世界棒球經典賽中，大谷曾經公開所說的幾句話，這其實並不讓人意外。大谷翔平這個人，他的夢想與對於棒球運動發展的憧憬，很可能比我們所有人想像中的還要宏觀與偉大。去年他曾說過台、日、韓都有能力在國際大賽中奪冠的話，今年更曾經公開表示想參戰奧運，讓全世界更多人能看見棒球。2024年的大谷翔平儘管無法上場投球，但他還是打破了許多棒球史上傳統的「框架」，敲出54支全壘打，完成59次盜壘成功，達成單季「50轟50盜」夢幻紀錄，並且成為首位以指定打擊身分奪得年度MVP的選手。名人堂球星「老爹」David Ortiz過去即使繳出再驚人的球季表現，始終與年度MVP無緣，季末他曾大聲公開力挺大谷，大有向媒體嗆聲「這次看你們會不會不選指定打擊！」的意味。國聯年度MVP票選中，大谷翔平取得全部的30張第一名選票，以總分420分贏得這項大獎，成為繼傳奇球星Frank Robinson之後，第二位在兩聯盟都奪得此獎項的選手。大都會游擊手Frnacisco Lindor以23張第二名選票、總分263排名第二。球季中多少還有Lindor能競爭國聯MVP的聲音，但隨著大谷越接近「50轟50盜」的目標，大獎誰屬已經毫無懸念。結算全季，在WAR（Wins Above Replacement，意指一般選手比替代球員所能多帶來勝場貢獻）方面，Baseball-Reference版本大谷以9.2優於Lindor的7.0，FanGraphs版本是9.1比7.8，同樣是大谷明顯勝出。幫助道奇隊贏得世界大賽冠軍、3度奪下年度MVP之後，大谷翔平人生還有什麼目標未達成，近期一直是球迷熱議的話題，而他下一個目標，輿論自然指向「奧運金牌」，畢竟在今年的大聯盟明星賽中，他曾經公開表達自己想參戰奧運棒球賽的強烈意願。大聯盟對於奧運棒球賽的態度與世界12強棒球賽是一樣的，都是限制大聯盟各球隊40人名單以外的選手才能參戰，唯一完全開放所有選手參與的只有世界棒球經典賽。一般認為，在國際棒球勢力版圖中，大聯盟必須靠著經典賽來鞏固老大地位，不會輕易開放40人名單選手來挑戰其他國際賽。但近來關於開放大聯盟參加奧運的聲音實在不小，除了大谷，洋基「法官」Aaron Judge、費城人看板球星Bryce Harper等都曾經表達想打奧運的想法，球員工會主席Tony Clark已表示，會與大谷等球員會談，參考他們的意見，大聯盟主席Rob Manfred也不得不說「要再討論看看」。明星賽時，大谷是這麼說的，「國際賽具有特別意義，特別是奧運，這能讓平常不看棒球的人，有機會來看棒球比賽，我認為這對棒球是非常重要的，對我來說，我希望能參加奧運。」「讓更多人能看棒球」是大谷的理念，也就是期待棒球這項運動能夠更推廣世界各地。再回到去年的經典賽，在東京巨蛋舉行B組預賽期間，大谷曾經提到，「台灣、韓國和日本都有能力拿下冠軍，因為大家的實力已經越來越接近了。」日本最終完成3度奪冠後，他再度表示希望亞洲國家的棒球能有更好的發展，「我想不只是日本，還有韓國、台灣、中國其他國家，希望這座冠軍，可以讓他們更喜愛棒球一點。」「侍JAPAN」在12強冠軍戰中輸給中華隊，大谷或許會覺得遺憾，但對於台灣首度拿下一級國際賽冠軍，3屆12強賽冠軍由亞洲3強囊括，顯然是開心的。31歲的日籍左投今永昇太第一年挑戰大聯盟就展現了投手丘上的宰制能力，並在季後的年度個人獎項票選中，創造小熊隊史紀錄。今永締造的隊史紀錄聽起來有點冷門，但真的不容易，他在國聯賽揚獎的票選中，獲得7張第三名、8張第四名與1張第五名的選票，以總分38排名第五。而今永竟是大聯盟在1956年設立賽揚獎以來，第一位在年度票選中取得票數的小熊菜鳥選手。今永在效力日職橫濱DeNA的8年間並不是一直都很健康，但第一年在大聯盟登板就可以全季待在小熊先發輪值中不缺席，投球局數來到173.1，一舉超越日職生涯單季最多的170局（2019年）。15勝、防禦率2.91與每局被上壘率1.02都在國聯排名第三，而他投出174次三振，卻只有28次四壞球，三振與四壞比高達6.2，與80.2%的殘壘率都排名國聯第一，保送率4%排名第二，三振減保送比率21%則是排名第四。國聯賽揚獎由勇士隊35歲左投Chris Sale拿下，他在2024年大復活的勵志故事也為自己贏得年度東山再起獎，票選排名在今永之前的還有費城人Zack Wheeler、海盜隊Paul Skenes與教士隊的Dylan Cease。談到今永，小熊隊棒球營運部總裁Jed Hoyer說：「你想像一個人來到這裡，你認為他會出現過渡性的問題，會導致某些不穩定，或者起步緩慢，或是出現疲勞。對我來說，他所做的一切實在令人驚訝，表現得很穩定，沒有適應問題，他把所有的事情都處理得很好。」即使成績那麼出色，但今永畢竟已在日職待了8年，還是去年日本隊在經典賽奪冠的重要成員，也已經超過30歲，在國聯新人王票選中多少吃虧，最終在票選中只拿下第4，而且只拿到4張第三名 選票。國聯年度最佳新人自然是海盜超級菜鳥Paul Skenes，雖然只出賽23場，投133局，但拿下11勝，防禦率僅1.96，每局被上壘率0.95，並投出170次三振，取得30張第一名選票中的23張。大聯盟醞釀推出電子好球帶（automated ball-strikes system，簡稱ABS）已經好幾年了，今年已經在小聯盟先試用過，上周三總算宣布將在明年大聯盟春訓比賽中進行大規模測試，目標是在2026年全面啟用。大聯盟在今年的小聯盟球季末期對ABS系統的兩種型態進行測試，一是讓裁判針對每一球來使用，另一種是讓球隊在每場比賽中有2到3次的挑戰權。前者等於是由機器來取代人為來決定好壞球，這種幾乎等於是「革命」類型的改動實在也不太適合馬上執行，因此大方向是傾向類似重播輔助判決的型式，給予球隊挑戰權。但每隊每場要有幾個挑戰權比較好？給太多勢必會拖慢比賽節奏，這不符合當前政策，因此初期應該會給2次，只要挑戰成功，即可保留下次挑戰機會。2025年的大聯盟春訓期間，不會在所有球場都安排ABS系統，但所有球隊都有機會用到，大聯盟主席Rob Manfred說：「我們將進行一次春訓 ABS 測試，這將為所有大聯盟球員提供一個有意義的機會，讓他們了解這個挑戰系統會是什麼樣子。從我的角度來看，這個測試有兩個面向，一是球團的看法，二是球員的看法。」不過，大聯盟與裁判的新合約也還是搞定，ABS系統的使用也是內容之一。