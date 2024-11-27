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2024世界棒球12強賽，中華隊最終以4:0完封日本，拿下台灣棒球史上第一座國際賽冠軍，有綠營議員透露，總統賴清德有意把新台幣500元鈔票的圖樣更換為中華隊冠軍隊形象，不過改版要花費6億預算。對此，前立委沈富雄質疑，若以後棒球隊年年進步，是不是一天到晚換鈔票？這樣真的「很不慎重、茲事體大」。沈富雄26日在節目《少康戰情室》表示，自己非常反對更換500元鈔票圖像，聽到這個消息後，當下反應是「蛤！怎麼可以這樣」，他也透露自己在健身房做了民調，「接受我民調的，不管藍綠中間選民都有，都是清一色的反對，大家共同的意見就是『太超過了』」。沈富雄認為，可以在鈔票上的，「就算不是永恆，也要不朽，比起這24個人，我們台灣棒球史上很有名的一大堆，於情何在？不能玩到這麼過分的境地」，沈富強調，現在500元上面的少棒球隊，是小馬聯盟兩次冠軍，「當年的名氣不下於這個名，結果把它換下來」，沈富雄也質疑，若以後棒球隊年年進步，那是不是一天到晚換鈔票？「這樣真的很不慎重，茲事體大」。