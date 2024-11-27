日媒評全明星陣容中華隊3人上榜！世界12強棒球錦標賽，中華隊在冠軍戰擊敗日本，寫下台灣棒壇的歷史新頁，不過在個人獎項方面，僅有隊長陳傑憲獲獎，一人就斬獲了打擊王、大會MVP、最佳外野手與最佳防守獎共4大獎項。日本媒體《Baseball Channel》以最終4強球隊為考量，重新評價了全明星陣容，結果中華隊共有3人入選，除了陳傑憲外，也多了潘傑楷以及「小可愛」江坤宇。
中華隊3人上榜 江坤宇擠下日本名將
在12強賽落幕後，WBSC公布本屆12強最佳陣容的世界明星隊，美國入選4人最多，日本3人、委內瑞拉2人、荷蘭和中華隊都是各1人，而唯一代表中華隊獲獎的隊長陳傑憲，同時也拿下打擊王、大會MVP以及最佳防守獎。
對此，《Baseball Channel》有不同看法，自評提出12強賽的全明星陣容，入選成員都以晉級最終4強的球隊為主。在這份名單中，中華隊「黃金二游」之一的江坤宇，擠下日本名將源田壯亮，本次賽會共出戰8場，共24打數敲出7安，打擊率高達2成92，包含對上多明尼加的1轟，並貢獻4分打點，守備上沒有任何失誤。
日媒點出，江坤宇除了守備能力佳，在賽會中也展現良好打擊能力，尤其進入複賽後，對美國隊敲出關鍵清壘安，單場貢獻雙安、3打點，且在冠軍戰也依樣繳出雙安。另外，潘傑楷以一壘手身份入選，認為他打擊狀況穩定，作為核心棒次繳出3成13打擊率，且對美一戰的陽春砲意義重大。
以下為日媒評選的全明星陣容：
先發投手：Rich Hill（美國）
後援投手：藤平尚真（日本）
一壘手：潘傑楷（台灣）
二壘手：小園海斗（日本）
三壘手：Matt Shaw（美國）
游擊手：江坤宇（台灣）
捕手：坂倉將吾（日本）
外野手：陳傑憲（台灣）、森下翔太（日本）、Chandler Simpson（美國）
指定打擊：Hernan Perez（委內瑞拉）
我是廣告 請繼續往下閱讀
在12強賽落幕後，WBSC公布本屆12強最佳陣容的世界明星隊，美國入選4人最多，日本3人、委內瑞拉2人、荷蘭和中華隊都是各1人，而唯一代表中華隊獲獎的隊長陳傑憲，同時也拿下打擊王、大會MVP以及最佳防守獎。
對此，《Baseball Channel》有不同看法，自評提出12強賽的全明星陣容，入選成員都以晉級最終4強的球隊為主。在這份名單中，中華隊「黃金二游」之一的江坤宇，擠下日本名將源田壯亮，本次賽會共出戰8場，共24打數敲出7安，打擊率高達2成92，包含對上多明尼加的1轟，並貢獻4分打點，守備上沒有任何失誤。
日媒點出，江坤宇除了守備能力佳，在賽會中也展現良好打擊能力，尤其進入複賽後，對美國隊敲出關鍵清壘安，單場貢獻雙安、3打點，且在冠軍戰也依樣繳出雙安。另外，潘傑楷以一壘手身份入選，認為他打擊狀況穩定，作為核心棒次繳出3成13打擊率，且對美一戰的陽春砲意義重大。
以下為日媒評選的全明星陣容：
先發投手：Rich Hill（美國）
後援投手：藤平尚真（日本）
一壘手：潘傑楷（台灣）
二壘手：小園海斗（日本）
三壘手：Matt Shaw（美國）
游擊手：江坤宇（台灣）
捕手：坂倉將吾（日本）
外野手：陳傑憲（台灣）、森下翔太（日本）、Chandler Simpson（美國）
指定打擊：Hernan Perez（委內瑞拉）
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。