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▲中華隊內野手江坤宇展現大範圍守備，多次展現精彩守備。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲中華隊潘傑楷對美國鎮守一壘打擊大爆發，擊出了中華隊東京複賽第一隻全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.22）

日媒評全明星陣容中華隊3人上榜！世界12強棒球錦標賽，中華隊在冠軍戰擊敗日本，寫下台灣棒壇的歷史新頁，不過在個人獎項方面，僅有隊長陳傑憲獲獎，一人就斬獲了打擊王、大會MVP、最佳外野手與最佳防守獎共4大獎項。在12強賽落幕後，WBSC公布本屆12強最佳陣容的世界明星隊，對此，《Baseball Channel》有不同看法，自評提出12強賽的全明星陣容，入選成員都以晉級最終4強的球隊為主。日媒點出，江坤宇除了守備能力佳，在賽會中也展現良好打擊能力，尤其進入複賽後，對美國隊敲出關鍵清壘安，單場貢獻雙安、3打點，且在冠軍戰也依樣繳出雙安。先發投手：Rich Hill（美國）後援投手：藤平尚真（日本）一壘手：潘傑楷（台灣）二壘手：小園海斗（日本）三壘手：Matt Shaw（美國）游擊手：江坤宇（台灣）捕手：坂倉將吾（日本）外野手：陳傑憲（台灣）、森下翔太（日本）、Chandler Simpson（美國）指定打擊：Hernan Perez（委內瑞拉）