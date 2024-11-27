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▲中華男籃想要打敗紐西蘭、菲律賓這種亞籃一線球隊等級對手，就得增加禁區攻擊比重和戰術，更多走底線，甚至在高位擋拆後切中路直搗禁區，伺機再分兩翼，這才是中華隊在進攻端要學會套路。（圖／中華籃協提供）

▲李亦伸認為圖奇不會用林秉聖，也用不好曾祥鈞，這是很大敗筆和罩門。（圖／記者葉政勳攝 ）

▲高柏鎧得設計讓他更多在低位和靠近籃框位置接應球，攻擊籃下，產生牽制力，不是球給他自己打+拉開空間，這是基本戰術層次，圖奇要再加油。中華隊主力中鋒第一長人整場比賽只出手6次，每場比賽至少要12次，這才是基本戰術意識。（圖／取自FIBA）

瘋完12強世界冠軍，焦點把棒球拉回到籃球。中華男籃在2024亞洲盃資格賽分組預賽64：81客場輸紐西蘭。大多數球迷滿意中華男籃表現，球員夠拚，防守意識提升，全場拚勁和努力都在持續，也能從第一節一度落後17分大坑裡爬出來（第一節6：23）。中華隊輸在先天身材和力量，另外就是失誤+犯規太多，中華隊籃板球35：57落後22個，進攻籃板少了紐西蘭20個（25：5），儘管紐西蘭被中華隊逼到投籃命中率3成64(77投28中)，三分命中率1成94(31投6中)，但中華隊還是輸了17分。上次在台北交手，中華隊沒有歸化球員高柏鎧（Brandon Gilbeck），但中華隊打出三節好球，第四節崩盤輸了20分，籃板球也輸超過20個。中華男籃預賽B組1勝3敗，二輸紐西蘭，一輸菲律賓，一勝香港。明年二月還要再打一次菲律賓和香港，贏香港就能保住分組第三，在接下來六搶四晉級賽中爭取2025亞洲盃籃賽參賽資格。一直沒時間寫這場球。1、紐西蘭打中華就是先天實力和身材天賦差距，中華隊不管咬得多緊，最終是要輸20分。2、打這種實力差一級多一點的比賽，除了玩命防守，中華隊沒有犯錯空間，三分要很準，籃板不能輸太多，失誤得控制。但中華男籃不可能打出這麼完美比賽。3、中華隊外籍教練圖奇（Gianluca Tucci）執教用人還可以更好，但中華隊不管誰來帶，最好表現大概就是這種水平，不用太多苛責。4、籃板球輸22個，失誤高達21次，罰球落後15次（18：33），即使把紐西蘭投籃命中率壓低到3成6，三分命中率不到2成，中華隊還是贏不了。5、這種比賽就像是輕量級拳打重量級拳手，沒得選擇，這就是籃球運動天性。回到比賽細節，我們許多細節可以做得更好。1、卡位意識，中華隊有防守對抗性意識，但卡位意識還差很多，打紐西蘭和菲律賓這種強度對手，每場輸20個以上籃板球根本不可能打出奇蹟。香港即使輸我們30分，但香港籃板球經常能贏中華隊，至少不輸。2、圖奇不會用林秉聖，也用不好曾祥鈞，這是很大敗筆和罩門。陳盈駿高柏鎧打紐西蘭都五犯離場，第四節上場時間受困，204公分曾祥鈞是中華隊第二高度，林秉聖打國際賽防守、籃板、對抗性都是一流，這是國際賽可以信賴球員，但林秉聖對紐西蘭只打了6分鐘。3、沒有任何一個本土球員加入中華隊能改變什麼，不要犯蠢，中華隊精英這次都在，怎麼用好每個角色球員，卡位保護好籃板球，教練得拉高執教能力和層次。4、中華隊三名主力側翼（鋒線），林庭謙6投1中得2分，劉錚4投0中沒有得分，胡瓏貿4投1中得2分，三名主力得分鋒線 14投2中得4分，沒有任何罰球，鋒線得分全死，進攻得分肯定要出問題。5、高柏鎧防守端很給力，但得分太少犯規太多，禁區要球和攻擊籃下戰術太少，沒能打出更大作用，這是圖奇要承擔的責任。高柏鎧得設計讓他更多在低位和靠近籃框位置接應球，攻擊籃下，產生牽制力，不是球給他自己打+拉開空間，這是基本戰術層次，圖奇要再加油。中華隊主力中鋒第一長人整場比賽只出手6次，每場比賽至少要12次，這才是基本戰術意識。中華隊大前鋒蘇士軒用很好+也很好用，陳冠全上來替補當奇兵也偶有佳作。6、把林秉聖用好，讓曾祥鈞成為中鋒主力，扛住禁區+保護籃板球+減少高柏鎧犯規，為高柏鎧創造更多籃下接球攻擊機會，中華隊戰力就能得到改善，那時候打紐西蘭、對菲律賓，奇蹟將會出現。