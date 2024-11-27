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曾任台北農產運銷公司的立法院長韓國瑜今（27）日回娘家，出席北農50周年慶祝茶會。韓國瑜還特別戴了印有北農圖樣的領帶，他雖低調不受訪，但談到中華隊在世界棒球12強奪冠的消息，韓國瑜說，大家都很開心，台灣太需要這面金牌了，「振奮人心」。韓國瑜致詞時說，他今天的領帶，是北農的領帶，他2月1日上任立法院長時也是戴這條領帶，這代表「君子不忘本」。他在北農擔任總經理4年多，對北農相當感念，空軍要看飛行員的技術，北農就是要看拍賣員，拍賣制度建立如果不夠完善、不夠獲得信任，所有努力都是白費。韓國瑜說，擔任立法院長後，很多外國政要拜會都會提到台灣的半導體、台積電很厲害，但台灣半導體從業人員，也只站台灣人口不到1%，但台灣有4百萬以上人口吃素，是全球吃素人口第二多的國家，僅次於印度，如果沒有蔬菜水果，這些素食者難以維生，由此可見北農很重要。韓國瑜最後說，他不論在高雄、雲林或台北，都很感念北農，也希望大家永遠把他當北農的一份子。韓國瑜2001年連任立委失敗後，短暫離開政壇，2013年到北農擔任總經理，2016年民進黨政府上台後，為了爭奪北農經營權，不斷爆料指控韓國瑜，韓國瑜也不甘示弱頻頻回嗆，更在議會槓上時任台北市議員的王世堅，人氣重新回攏，2018年還當選高雄市長。韓國瑜卸任北農總經理後，由現為行政院中部聯合服務中心副執行長的吳音寧接任。但吳音寧今未出席茶會。北農現任董事長楊鎮浯說，都有邀請過去的長官出席，但為什麼沒有出席，他不清楚。