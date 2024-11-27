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台灣在2024年世界12強棒球賽奪冠，總統府昨（26）日舉辦「棒球英球，台灣尚勇」英雄派對，以最高規格歡迎為國爭光的台灣英雄。身為資深球迷的總統賴清德也與代表團成員暢聊，並請教「老虎」黃子鵬如何投滑球與變化球，大談不同球路握球法，並研究低肩側投的球路以及特點。台灣在世界12強棒球賽冠軍，三軍儀隊昨搭起象徵榮耀的劍門、賴清德穿著「Taiwan帽T」在府內迎接台灣英雄，同時舉行英雄派隊。賴清德、秘書長潘孟安也與代表團成員暢聊，潘孟安詢問，「（投球）一定要依著這個縫線嗎？」黃子鵬馬上現場示範，賴清德在一旁搭腔「這是二縫線」，說到「四縫線」時，賴清德分析「四縫線球比較容易上來」，還現場拱黃子鵬「要不要秀一下」，三人討論熱烈。此外，黃子鵬還稱他在台南念南英商工，曾經夢想是當隨扈，賴清德聽聞後，隨即幽默表示可以試試，並轉身向潘孟安介紹，「這是我今天的新隨扈」，現場氣氛熱絡。