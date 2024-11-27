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方野／資深媒體人台中市長盧秀燕近來動作頻頻，出席國民黨全代會暨130周年黨慶，全程身著中華隊服，在一眾西裝筆挺的男性政治人物之間，顯得特別吸睛。中華隊12強奪冠後，國民黨立委廖偉翔迅速發出圖卡恭賀，卻被抓包圖卡寫錯，背景也只有自己跟盧秀燕的合照。最近韓籍中職啦啦隊女神李多慧為代言機車環島宣傳，到了台中時，盧秀燕合體李多慧吃韓食還拍影片蹭流量。盧秀燕的宣傳團隊抓緊棒球熱度，蹭好蹭滿，讓人滿心佩服。同一時間，有民調機構發布對六都市長的「欣賞度」，最欣賞者由台中市長盧秀燕拿下第一，仇恨值也是六都最低。從數據看來，盧秀燕目前的高人氣，非其他五都市長可比，被解讀為「羽翼已豐」，成為下一步進軍全國政治舞台的強勁候選人。盧秀燕連番操作，讓她以高人氣成為國民黨山頭力量的聚焦點，各派系可能希望藉助她的形象提升自身影響力，無疑是黨內「坐轎人」的最佳人選，並被視為2028可能的潛在候選人。盧秀燕為了搶攻2028總統大選積極鋪路，還可從她曾延攬柯文哲競辦前發言人林筱淇，到柯的心腹蔡𤩹如擔任台中市有給職顧問，以及與民眾黨台中市議員江和樹、陳清龍等人的關係，明顯是在鋪陳藍白合，要先把總統路上可能的障礙物搬開，才不會重蹈侯友宜的覆轍。不過盧秀燕地方及黨內人和做足，但長期以來最被詬病的，就是拿不出具體並有深度的兩岸、外交、國防論述，不少人私下表示，她就是「女版侯友宜」，靠著拉攏地方勢力、網路行銷及媒體關係的經營，製造出定於一尊的形象，端上全國政治舞台之後，是否能夠維持高人氣，才是考驗的開始。更不用說盧秀燕夫家是烏日望族，從事建築、土木相關的營造業，一旦投入總統大選，能否通過高強度檢驗，也是個問題。至於該份民調把盧秀燕捧上天，反觀台南市長黃偉哲及桃園市長張善政分居倒數一二，但實際上台南及桃園當地居民，對於兩位市長的表現皆相當滿意，台南市在黃偉哲主政期間，觀光產業交出亮眼成績，並且全力打造亞太球場，期望培育更多優秀的棒球人才，是真正以行動展現支持棒球的市長。花拳繡腿或許能博得一時聲量，但做實事才能讓台灣愈來愈好，盧秀燕想要透過炒作一女「升天」五男「趴地」，恐怕是小看台灣人的智慧。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com