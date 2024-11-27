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美國總統當選人川普25日宣布，上任第一天就會發布命令，對所有中國進口商品加徵10%關稅；墨西哥與加拿大進口美國的所有商品則加徵25%關稅。經濟部長郭智輝表示，該方案剛提出，尚未收到產業反應，但是評估電子製造業可能會比較緊張。川普25日在社群平台「真實社群」宣布，要針對中國進口商品加徵10%關稅；墨西哥與加拿大進口美國的所有商品則加徵25%關稅。郭智輝表示，川普才剛提出新方案，目前還沒有收到產業反應，「我想我們還會跟產業界大家共同來討論看有什麼比較妥適的因應方式。」至於哪些產業比較緊張？他認為目前只要還是「電子專業製造服務」（EMS），但是這些廠商都在德州、新墨西哥附近，認為廠商應該會有新的想法跟佈局。另外，像是伺服器、電動車廠商大多在墨西哥，也靠近美國南部，就我所了解的他們應該都有因應對策。民眾黨立委張啓楷指出，美國新作法，現在在中國台商人心惶惶，過去還可以外移到東南亞，現在東南亞可能也會被課稅，詢問經濟部要怎麼協助？郭智輝說，經濟部會對台商進行分類，包括是對中國為市場、可能就是轉到對中國友好國家，如果是歐美市場導向，就是轉進對歐美好的生產基地。但張啓楷認為，最好方式還是回到台灣，但是許多台商回到台灣都遇到五缺問題（缺水、缺電、缺地、缺人、缺才），影響到很多台商佈局，希望經濟部優先改善國內投資環境。國民黨立委鄭正鈐也詢問美國關稅議題，郭智輝表示，政府隨時關注川普上任後的產業、貨幣政策等，目前朝向就是了解資本支出比較大廠商的意願，並協助離開中國。