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▲ 曉帆因為用冰淇淋砸日本國旗遭到炎上（圖／記者葉政勳攝 ）

▲曉帆原先表示一切都是不實報道。（圖／曉帆IG）

台灣在世界棒球12強錦標賽中，以4比0完封日本隊，奪得史上首座冠軍，掀起全台歡騰。然而，樂天女孩舞蹈副總監曉帆，因賽前「以冰淇淋砸日本國旗」的舉動遭到輿論撻伐。對此，曉帆昨（26）日在活動中落淚鞠躬道歉，表示當時行為太過衝動，並無任何對其他國家不尊重的意圖，她坦言：「是我太幼稚，沒有經過深思熟慮。」曉帆與同為樂天女孩的Kira，在「台日大戰」前接受媒體採訪。採訪中她們進行「抗日應援」，大喊：「就是要把你打得稀碎！」隨後將手中的甜筒冰淇淋砸向盤中的日本國旗，並用小槌敲擊冰淇淋和國旗，同時呼喊：「中華隊加油！」這段影片被網友上傳至網路後，立即引發大量批評，有網友怒斥：「這樣的行為實在沒水準，我們應該展現風度與運動家精神！」、「為自己的隊伍加油，不需要貶低別人，這樣很丟臉。」針對外界批評，曉帆最初表示：「不好意思，那些都是不實報導，是被斷章取義的新聞。」然而在昨日的活動中，她改變態度，當眾落淚鞠躬致歉，承認自己的行為過於衝動，並缺乏深思熟慮。她重申：「自己對任何國家都沒有不敬之意」，並向所有關注此事的人道歉，承諾未來會更加謹慎以避免類似事件再度發生。 曉帆也特別用日文向日本民眾道歉：「奪冠是開心的事，但因為我占用了媒體版面、引發爭議，我做了不好的示範，真的很抱歉。」針對此事，樂天球團早前回應，表示這段採訪是媒體邀請所拍攝，因應畫面需求進行敲擊餐點的動作，並非刻意對其他國家表達不敬。他們對引發不當觀感深感抱歉，並強調樂天女孩將持續以正面能量支持台灣棒球，為中華隊與樂天桃猿隊加油。 並呼籲大眾專注於中華隊的歷史性冠軍，一起分享這榮耀時刻，為台灣棒球喝采。