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中華隊成功以4比0完封日本隊，奪得世界棒球12強賽冠軍，25日球員們凱旋歸來，26日更是舉辦「英雄大遊行」大肆慶祝，吸引大批球迷前往朝聖。不過民眾黨立院黨團主任陳智菡現身應援，卻被發現手上拿著的是「台灣隊長陳傑憲無臉照」，她也因此遭到抨擊。對此，陳智菡在臉書發文嘆「心胸狹窄的人看什麼都是負面」。陳智菡26日仔臉書發文指出，她和秘書長周榆修受邀到台北賓館外一起觀賞英雄遊行，為球員們喝采，「同仁們設計了許多看板，我也發想了兩張，一張是All in與666666。另一張，則是台灣隊長陳傑憲開轟之後，在胸前比了一個框的招牌動作，他說：他想展現『我們來自台灣』！」陳智菡說，這個動作讓很多人都深受感動，所以她想到可以二創把這個動作做成手牌，手中的框框是台灣，上面可以是任何人，「無論是誰，無論在哪個崗位工作，我們都可以努力，讓台灣更好。」陳智菡表示，身邊很多來參加遊行的群眾都覺得這張手牌很有趣，紛紛借去拍照使用，她也很開心和大家分享，但卻被拿去做文章，社群平台就有一堆人開始炮轟她不尊重台灣英雄，「這張框框加油板的最後一個意義，就是自由！自由發想、自由二創！這才是台灣的活力與進步來源，我們絕對不會因為害怕被別人定義，就自我設限。」貼文曝光後，網友不買單，紛紛留言痛批「傑憲這個二創我是覺得蠻爛的啦」、「陳女士妳把自己當主角嗎？把人家的頭切掉是？」、「亂截圖還不認錯」。