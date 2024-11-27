我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊奪下世界棒球12強賽冠軍，於11/25晚間返國在機場管制區內與副總統蕭美琴合照，遇上采盟董事長古素琴帶隊亂入穿黃衣佔領C位，還拉布條蹭合照，對此引發外界抨擊是「黃巾之亂」。對此，交通部長陳世凱今（27）日表示，采盟未經同意就拍照和拉布條宣傳，一定要追究責任並裁罰。立法院交通委員會今審查交通部預算，立委林沛祥質詢指出，采盟將中華隊當宣傳工具，讓國人不舒服，並抨擊是公器私用、公私不分，應明確處理。對此，陳世凱回應表示，這件事建確實很不應該，國家運動員不該被特定廠商或商業廠商拿來作為宣傳的工具或道具，這非常不妥，這是國家的喜事，不該讓采盟公司作為宣傳工具，也要求桃機立即檢討，要求不可再犯，未來不能再發生類似事情。陳世凱強調，管制區內很混亂，管制區外則因配合體育署路線規劃， 所以場外沒有問題。桃機有做檢討，未來怎麼防範管制區內的混亂，也跟采盟要求不可再犯，有需要裁罰就立刻裁罰，讓商業公司知道未經桃機允許下做這些事是必須受到懲罰。桃機公司表示，當初簽訂合約有規定，管制區內違反相關規定，第一次書面警告，已行文采盟，下次再犯就可開罰。