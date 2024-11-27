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勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，原任分署長謝宜容遭免職，原任勞動部長何佩珊請辭，民進黨不分區立委洪申翰接任勞動部長。不過勞動部被質疑長期遭監察院長陳菊的人馬把持，前立委郭正亮也說，洪申翰根本沒能力接收菊系地盤，洪申翰想整頓人事，像鯰魚要攪動池水，但自己也可能被汙水淹死。郭正亮在政論節目《盧秀芳辣晚報》說，勞動部內很多是文官出身，派系要累積2、30年才可能有這種規模，洪申翰日前自爆，早就聽說勞發署的鬼故事，但打電話去提醒也沒用，現在洪申翰當上部長，能做的第一件事就是讓霸凌輕生案的真相浮現，不過這將會傷到很多內部人士，因為當初一定有很多人一起吃案。郭正亮說，洪申翰連大學都沒畢業，只是因反核跟抗中保台，得到總統賴清德的喜歡，又被行政院長卓榮泰擔任民進黨主席時推薦為不分區立委，所以洪申翰是賴卓都喜歡的人，找洪申翰當勞動部長，就是顯示賴清德有決心」，既然賴清德指示「嚴辦到底、沒有上限」，那洪申翰就必須要做出來，就算扯到前部長許銘春也沒關係。