台灣在2024年世界12強棒球賽奪冠，總統府26日舉辦「棒球英球，台灣尚勇」英雄派對，以最高規格歡迎為國爭光的台灣英雄。身為身為「資深獅迷」的總統賴清德也和幾位統一獅隊的選手們開心自拍，並PO上社群平台Threads笑喊「2024年度最自肥的一張自拍照來惹」，前總統蔡英文也參一咖留言「留一個拍照位置給我」。
世界12強棒球賽中華隊奪冠，總統府、文總下午3時20分在凱道舉行「棒球英雄，台灣尚勇」大遊行，隊伍於下午4時抵達總統府，並由賴清德與副總統蕭美琴親自迎接代表團。賴清德在接見選手時，點名統一獅球員，「陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱志呈，要在總統府見你們實在是不簡單」；他笑說，大家都知道他在講什麼，不過陳傑憲跟他說雖然沒有拿到全國冠軍，但拿到世界冠軍，他希望餅總（林岳平）明年可以帶著統一獅隊好好表現，「我後年在總統府迎接你們」。
賴清德也和幾位統一獅隊的選手們開心自拍，並將照片上傳至Threads，寫道「2024年度最自肥的一張自拍照來惹！我喵我驕傲！Team Taiwan ！要在總統府見到統一獅，實在不簡單。以後要常來ㄏㄚˊ～」。沒想到貼文引來了蔡英文留言，笑說「留一個拍照位置給我」，賴清德則趣回，「想德美～蔡總統，你已經在總統府接見過統一獅了」。
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賴清德也和幾位統一獅隊的選手們開心自拍，並將照片上傳至Threads，寫道「2024年度最自肥的一張自拍照來惹！我喵我驕傲！Team Taiwan ！要在總統府見到統一獅，實在不簡單。以後要常來ㄏㄚˊ～」。沒想到貼文引來了蔡英文留言，笑說「留一個拍照位置給我」，賴清德則趣回，「想德美～蔡總統，你已經在總統府接見過統一獅了」。