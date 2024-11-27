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費城76人開季後狀況低迷，目前僅拿下3勝13敗，在東區排名倒數第二，陣中三巨頭Joel Embiid、Tyrese Maxey、Paul George輪番因傷缺陣，而先前又傳出Maxey不滿Embiid練習時習慣性遲到，讓球隊陷入更衣室風波，前76人後衛Patrick Beverley近期在Podcast中也爆料自己曾告誡Embiid不要再遲到了，沒想到對方竟回他：「你知道我住多遠嗎？」Beverley曾在2023-24賽季效力76人，在Podcast中他提到自己效力76人期間，Embiid就有習慣遲到的問題，他也曾告誡Embiid不要再遲到，並叮囑他要做到最好，但Embiid卻回他：「搞什麼鬼啊，老兄？你把我從床上叫起來，我離球場有一個半小時的路程，我得提前兩小時起床。大家住的地方又不一樣，你懂我意思吧，你們把球給我就行。」Beverley隨後也表示Embiid最終在那天的比賽砍下50分，雖然帶領球隊贏球，但Beverley還是覺得遲到不是一件好事。Embiid今年因傷錯過開季，後又與記者在休息室發生衝突導致被禁賽三場，近期又被Maxey爆出練球遲到的問題，今（27）日又傳出缺席球隊訓練，明（28）日對上火箭的比賽將不會上場，而George也將缺席對上火箭的比賽。