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▲全家本週康康五優惠，有雪糕、餅乾買一送一。（圖／全家提供）

▲7-11即起滷味關東煮麻辣燙全品項任選買4送1優惠。（圖／7-11提供）

大陸冷氣團發威，低溫下看攝氏8度，全家便利商店限時一天推出美式、焙茶拿鐵、馥列白、黑可可等指定飲品買一送一優惠券，並且本週康康五優惠也提早曝光，自11月29日起至12月1日，除了有酸梅湯、捲心酥買一送一外，還有入冬冰品促銷特價，巧克力牛奶雪糕買一送一。全家便利商店明（28）日10;:00起，APP優惠趣，限時開搶「指定飲品買一送一券」，可兌換濃醇馥列白、黃金醇麥奶茶、贅澤黑可可等指定飲品，數量有限（每會員限領乙張），且兌換期限可至12月2日。並且同時間還有20元購物金開搶（限消費滿200元折抵），同樣數量有限，送完為止。除了限時一天的飲品優惠外，全家本週康康五優惠也提早曝光，自11月29日起至12月1日，有五樣商品買一送一優惠，包括酸梅湯、捲心酥等。◾20元購物金（限消費滿200元折抵）◾指定飲品買一送一券，可選特濃美式、搖搖茶吧焙茶拿鐵、濃醇馥列白、黃金醇麥奶茶、贅澤黑可可◾巧克力牛乳雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾古道酸梅湯，5折（原價30元、特價15元）◾SOMO茶歐蕾捲心酥，5折（原價40元、特價20元）◾麗巧克Nabati威化餅168g，5折（原價39元、特價20元）此外，7-11即起至12月4日前，滷味/關東煮/麻辣燙全品項任選買4送1優惠，自有品牌「星級饗宴-滷味」更與米其林餐盤推薦燒鳥專門店「台北鳥喜」合作全新炭香聯名滷汁，濃郁日式炭烤香氣，帶出食材本身甜味。另外限定門市設置的哈燒專櫃也推出中部地區超人氣炸雞店六星炸雞「椒鹽大雞排」，在地雞胸肉獨家秘製傳統椒鹽雞排風味，外酥內嫩肉質鮮嫩多汁！即日起至12月10日加入「哈燒專櫃全品項任選第二件9折」優惠活動。