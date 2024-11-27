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▲7-11「精品特窖陳高風味拿鐵」109元。（圖／業者提供）

▲全家「金酒緞金龍金高拿鐵」69元。（圖／業者提供）

▲7-11、全家「高粱拿鐵」皆可做成冷熱口味，風味各有特色。（圖／記者黃韻文攝）

▲全家是糖漿包，7-11則是整罐營業用濃縮液，由店員製作加入。（圖／記者黃韻文攝）

咖啡提神、烈酒暖身！超商每到冬季限定販售的「美酒加咖啡」又來了，無獨有偶，7-11、全家今（27）日起都是開賣「高粱拿鐵」，7-11是陳高拿鐵，全家則是金高拿鐵，《NOWnews》第一時間搶先試喝PK，口感、價格、買法一文看懂。7-11今年還是一樣以CITY PRIMA精品咖啡為基底，推出「精品特窖陳高風味拿鐵」，將金門老金城廠的陳高酒體加入厚奶，再和精品咖啡結合。販售期間：11月27日至12月10日價格：嘗鮮價109元，送10點OPENPOINT酒精濃度：低於0.5%全家和金門高粱聯名，推出大人系「緞金龍金高拿鐵」，選用有「杯中綢緞」美名的53.2度緞金龍金門高粱酒，製成焦糖漿後再倒入拿鐵。販售期間：11月27日至12月10日價格：嘗鮮價69元酒精濃度：0.5%以下7-11高粱拿鐵特價109元，加送10點（1點抵1元），等於99元。全家高粱拿鐵則是特價69元。雖然全家便宜了30至40元，不過兩者選用的咖啡等級本就不同。7-11是搭配原先一杯就要110元的「藍杯」精品拿鐵，全家則是使用原價55元的經典拿鐵。因此7-11雖然看起來單價較高，但其實比平常喝的精品拿鐵還划算。除了價格，民眾最在意的還是口感，《NOWnews》記者實際購買試喝PK，兩家都能做冰熱口味，這次皆選熱拿鐵來比較。7-11高粱拿鐵一打開杯蓋，就有明顯醇厚的酒香，而全家高粱拿鐵聞起來帶點甜味，酒氣較淡。但一入口卻完全相反，，若是大口大口豪飲，起初還能感覺到些微烈酒灼熱感，且喝來算是滿甜的，直白地形容，還真能感覺到一種「絲滑感」，咖啡、厚乳、高粱極為融合。而全家主打金高焦糖糖漿，聞起來甜甜的，，不如7-11的滑順口感，但更能感受高粱的甘甜（或是很像高粱的糖漿）。多次反覆試喝後，直觀來說，7-11就是「厚乳版」高粱拿鐵，比較奶、更順口，對不喜酒味的人來說，或許接受度更高，但若是衝著「高粱」來買，全家較能感受到酒味。至於價格，一分錢一分貨，7-11高粱拿鐵雖然一杯百元上下，但賣得比原先精品咖啡還便宜，可說是「加料不加價」賺到了。全家高粱拿鐵特價69元，對小資族來說嘗鮮較不心痛。若是有機會，建議兩家都喝喝看，風味各有特色，就當花百元買個冬天小確幸。