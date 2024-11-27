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台灣在2024年世界12強棒球賽奪冠，前總統蔡英文在昨（26）日晚間表示，很高興在訪加拿大時，感受到全體台灣人最團結的時刻，這也說明了，台灣人不管是面對全球性的地緣政治挑戰，還是站在賽場上與對手拚搏，只要團結、充滿自信，就能展現韌性，拚出好成績。蔡英文20日啟程前往加拿大，以「馬侃公共服務領袖獎」得主身分受邀在「哈利法克斯國際安全論壇」發表演說，並於昨天清晨返台。蔡英文表示，她已經完成了加拿大訪問之旅，順利返抵台灣，她在加拿大，向來自全世界關心安全議題的專家、學者、政府官員，表達台灣期待與所有具有相同立場，以及共享民主、自由價值的夥伴，攜手面對全球性的挑戰，與威權主義的擴張。蔡英文提到，在訪問期間，遇到了許多熱情的台灣人，給訪團加油、打氣，甚至還收到了手寫的鼓勵信函，真的非常溫暖，此外，這幾天，國人們都沈浸在台灣棒球隊奪冠的榮耀中，她也在國外向各國貴賓們分享這份喜悅，用棒球向他們介紹台灣。蔡英文謝謝長榮航空的機組人員，在此行給訪團的照顧，讓訪團能好好準備、好好休息，一起為了台灣打拚。蔡英文提到，真的很高興在訪加拿大時，感受到全體台灣人最團結的時刻，這也說明了，台灣人不管是面對全球性的地緣政治挑戰，還是站在賽場上與對手拚搏，只要團結、充滿自信，就能展現韌性，拚出好成績，「台灣加油！」