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高檢署整合六大緝毒系統，自107年1月執行首波「安居緝毒專案」，迄今已執行第11波。 除規劃常態性查緝重點外，也針對當前毒品情勢，選定主題式查緝重點，加強打擊。從源頭端加強查緝運輸、製造 、販賣等不法行為，並向下刨根挖掘施用黑數，避免危害擴大。此外，也持續查緝各級毒品、大麻、製毒工廠、幫派涉入毒品、利用網路販毒等。各級毒品查獲共2313人，其中製造 、運輸 、販賣毒品1088人 ；各級毒品查獲量4160公斤 、破獲製毒工廠、分裝場、植栽場共103座，查扣2萬8144包混合毒品包，犯罪所得現金2446萬元、車輛61台、3C類產品1421台。而在新興毒品「喪屍菸彈」依托咪酯，共查獲2256公斤，製造工廠及分裝場76座，煙彈1萬586顆；查扣彩虹菸5180支和3座製造工廠、分裝場，以及1113公斤和498植株的大麻，12座製造工廠及植栽場。此外在台中檢警也在7月份查獲新興毒品販毒集團，共查獲27包大麻 、117包K他命和936包的混和毒品，以及196瓶神仙水、哈蜜瓜錠569顆 、65顆喪屍菸彈與大麻煙彈8顆等。