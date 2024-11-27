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世界棒球12強落幕，中華隊勇奪冠軍，創史上最佳成績，傳出總統賴清德要將5百元紙鈔改版，也有鄉民敲碗，希望央行能發行紀念幣。事實上，23年前在台灣舉辦的世界盃，台灣勇奪打敗日本韓國勇奪第三，僅次於美國、古巴，當年也同樣引爆棒球熱潮，央行也順勢推出紀念幣。2001年發行的紀念幣，正面：以棒球為背景，主題圖案為棒球打擊手，其右側為「2001Taipei」字樣，上緣鐫「中華民國九十年」，下緣鐫「第三十四屆世界盃棒球錦標賽紀念」；背面：主題圖案為玉山（其下方加註「玉山Mt. Jade. Taiwan」字樣），上緣鐫「XXXIV BASEBALL WORLD CUP」，下緣鐫「50圓」及「純銀999」。當年共鑄造13萬枚，面額雖是50元，但當時每枚售價新台幣750元，每位民眾每次限購一枚。這枚紀念幣，現在在不少拍賣網站上都還找得到。回顧2001年世界盃，總共有16支國家代表隊參賽，中華隊闖進四強，在季軍戰對上日本隊，已故投手張誌家完封日本、現為富邦悍將隊總教練的陳金鋒單場敲出雙響砲，中華以3比0擊敗日本。賽後帶起台灣棒球的熱潮，當年的主題曲《再出發》也傳唱迄今，中信兄弟退休球星周思齊在MV中還只是大學生。