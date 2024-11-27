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2024年世界棒球12強賽，中華隊勇奪冠軍，但包機返台時，身穿螢光黃上衣的采盟免稅店幹部亂入，將球員擠到後方變人形看板，誇張舉止被大票網友稱為「黃巾之亂」。對此，采盟二度發表聲明致歉，並承諾提撥新台幣3000萬元，全數作為期五年培育台灣青少年棒球發展的種子計劃基金。中華隊奪下世界棒球12強賽冠軍，於11/25晚間返國在機場管制區內與副總統蕭美琴合照，遇上采盟董事長古素琴帶隊亂入穿黃衣佔領C位，還拉布條蹭合照，對此引發外界抨擊是「黃巾之亂」。第一時間，采盟緊急將臉書粉專關閉，董事長古素琴也率隊現身道歉，並發布聲明表示已主動和中職聯繫，承諾將全面檢討以避免類似情況再次發生，不過網友並不買單。采盟公司向所有為國爭光的棒球選手以及社會大眾表達最深切的道歉與懺悔！我們深知在近日迎接棒球選手回國的活動中，我們的錯誤行為，傷害了選手和球迷的感受。對於因此引發的不滿與失望，我們為此痛切深疚自省，發自內心向所有關注此事的社會大眾表示最誠摯深切的歉意！棒球是凝聚台灣人心的重要運動，球迷與選手的熱情與努力值得我們最崇高的尊重與支持。我們希望以實際行動表達我們對棒球運動的支持與改進的決心。本於支持與熱愛台灣棒球的初衷；也為了培植更多的棒球世界冠軍，公司承諾提撥新台幣3000萬元，全數作為期五年培育台灣青少年棒球發展的種子計劃基金，協助偏鄉青少年球隊提升訓練環境與資源，為未來的台灣棒球夢想略盡綿薄之力，期待為這一塊土地創造更多的Team Taiwan世界冠軍!我們相信，棒球不僅是比賽和輸贏，更是我們大家彼此連結與成長的共同語言，凝聚國內向心力的精神標竿！感謝大家的指正與包容，也希望能在未來的日子裡，繼續與各位一同支持台灣棒球，看到更多的台灣之光，為棒球精神喝采！再次致上最誠摯的歉意與謝意。采盟免稅店股份有限公司董事長古素琴 113年11月27日